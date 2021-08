Polo TV jesienią kontynnuje swoje programowe hity

Łukasz Szewczyk

• Na jesień 2021 roku kanał Polo TV przygotował czwarty sezon szalonych "Wyzwań Wojtka Grodzkiego" oraz trzeci sezon serialu "Wesela z piekła rodem".

• W nowej odsłonie wraca również informator imprezowo-koncertowy tym razem jako "Mędrala na weekend"

Czwarty sezon programu Wojtka Grodzkiego to ekscytujące wyzwania i spora dawka humoru. Wszędobylski reporter Polo TV dzielnie stawia czoła kolejnym "niewykonalnym" zadaniom. A pomagają mu w tym niezastąpione Białostockie Orły i najodważniejsze gwiazdy muzyki disco.w każdą niedzielę o godz. 10.00 (od 19 września).Trzeci sezon, to zabawa pełna zaskakujących zwrotów akcji. Każdy odcinek to nowa historia, która dzieje się w domu weselnym prowadzonym przez charyzmatyczną Alinkę (Dorota Salamon) oraz współpracującą z nią ekipą: kelnerką Marysią (Magdalena Siudyka), kucharzem Robsonem (Sebastian Kryspin), wodzirejem Krystianem (Sławomir Mandes). W tym sezonie do zespołu Alinki dołączy nowa postać, kelner Sebastian (w tej roli Krystian Hołdak, aktor znany m. in. z filmów Patryka Vegi). Obecność Seby w serialu wprowadzi wiele kontrowersyjnych, zabawnych i miłosnych wątków, nie tylko wśród stałej ekipy domu weselnego, ale też gości weselnych. Gościnnie udział w serialu wezmą gwiazd muzyki disco polo m.in. Andre, zespół Cristo Dance czy Mejk, którzy zaprezentują się widzom nie tylko ze strony muzycznej, ale też aktorskiej. Czy Alinka ulegnie urokowi szalonego Sebastiana? Jak ekipa zareaguje na wybryki nowego kolegi? Czy grzeczny kucharz Robson w końcu pokaże swoją drugą twarz? W kim zakocha się Marysia? I kim okaże się wodzirej Krystian? To wszystko w najnowszym sezonie serialu "Wesela z piekła rodem", dwa premierowe odcinki, jeden po drugim w każdą sobotę od godz. 20:00 tylko na antenie Polo TV (od 25 września)W nowej odsłonie wraca również informator imprezowo-koncertowy. Tym razem prowadzony będzie przez największego imprezowicza z Polo TV- Jacka Mędralę.to przegląd wydarzeń i koncertów disco polo, który ma za zadanie podpowiedzieć fanom disco polo gdzie odbędą się najlepsze imprezy oraz w których miejscach można spotkać idoli disco w najbliższy weekend. Emisja w czwartki o godz. 15.15.Jesienna ramówka w Polo TV będzie również kontynuacją hitowych pozycji takich jak m.in. przebojowy Koncert życzeń z Teresą Werner (niedziela, 12.05) oraz kultowy Disco Polo Live Roberta Klatta (sobota, godz. 19.00) czy Disco Weekend z Blondi (piątek, godz. 17.00), w którym wraz z Edytą Folwarską odwiedzamy zaskakujące miejsca i realizujemy szalone pomysły na weekend. Dni powszednie pełne będą muzyki dzięki Liście Przebojów Polo TV (poniedziałek- piątek, godz. 16.00), Gwiazdorskim popołudniom (poniedziałek- piątek, godz. 17.00) oraz Video Mix'om 80's, 90's, 00's (środa i piątek godz. 19.00).