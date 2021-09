Nowości w jesiennej ramówce TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• Jaka będzie jesień w TVP Kobieta?

Jesienną nowością TVP Kobieta będzie program(od 3 października). Prowadząca Ewa Minge pokaże, jak z uśmiechem spojrzeć w lustro, mimo monotonii dnia codziennego. Kobiety, walcząc z brakiem czasu i natłokiem obowiązków, często zapominają o sobie. Własne samopoczucie, wygląd i potrzeby są ostatnią pozycją na liście kobiecych priorytetów. Co zrobić, by dobrze poczuć się we własnej skórze?Z kolei w programieKalina Ben Sira, wsparta gronem ekspertów, pokaże jak niewielkim kosztem i za pomocą prostych patentów i dostępnych środków poprawić jakość swojego życia, budując przy okazji poczucie własnej wartości i pokonując kompleksy.Wśród jesiennych nowości także program, którego bohaterkami są znane z pierwszych stron gazet aktorki, piosenkarki, dziennikarki. Wzobaczymy, m.in.: Edytę Herbuś, Halinę Mlynkovą, Katarzynę Cichopek, Martę Manowską, Beatę Pawlikowską oraz Teresę Lipowską. Mateusz Szymkowiak, prowadzący program "Taka jak Ty", pokaże widzom polskie gwiazdy od zwyczajnej, ludzkiej strony, bez zbędnego blichtru, czerwonego dywanu i nadmiernego światła reflektorów.Dla miłośników seriali TVP Kobieta przygotowała takie tytuły, m.in.: włoski serial "Wszystko dla Pań", kontynuację tureckiego melodramatu "Więzień miłości" oraz grecki serial "Dzikie Pszczoły".Jesienna oferta programowa TVP Kobieta to także cenione i ambitne fabuły, m.in.: "Cześć Tereska", "Plac Zbawiciela", "Ostatnia rodzina", "Mój Nikifor", a także hity światowego kina: "Diana", "Zakochani w Rzymie" i "Maria Skłodowska-Curie".