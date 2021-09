Portrety dokumentalne i polskie dziedzictwo jesienią w TVP Dokument

Łukasz Szewczyk

• Na jesień 2021 roku kanał TVP Dokument przygotował kilka nowości dla swoich widzów.

Nowy cykl TVP Dokument pprzedstawia sylwetki najważniejszych polskich dokumentalistów -- portrety reprezentantów kilku pokoleń polskiej dokumentalistyki m.in. Macieja Cuske, Macieja Drygasa, Marii Dłużewskiej i innych. Premierowe odcinki "w każdy poniedziałek (od 20 września) poprzedzi dodatkowo pasmo "Klasyka polskiego dokumentu", w którym widzowie zobaczą filmy wspomnianych artystów. W każdym tygodniu TVP Dokument zaprezentuje innego reżysera i jego twórczość.Z kolei(od 26 września) to cykl dokumentalno-historyczny opowiadający o ciekawostkach i legendach dotyczących bogatego dziedzictwa kulturowego I Rzeczypospolitej. Prowadzący, Stefan Tompson, popularyzator polskiej historii, współautor filmu dokumentalnego "Oni budowali nasze szczęście" zaprezentuje najciekawsze zabytki znajdujące się na terenie Litwy i Ukrainy. Będą to zarówno miejsca znane z popularnych przewodników, jak i te, o których pamięta niewielu. Seria liczy 10 odcinków.Jesień w TVP Dokument to także kolejny sezon cyklu, który porusza ważne kwestie o tematyce międzynarodowej i społecznej. Gospodynią programu jest słynna dokumentalistka Barbara Włodarczyk, która omawia filmy z reżyserami i ekspertami tematu. W tym sezonie przedstawione zostaną filmy dotyczące m.in.: sytuacji w Libanie, Anglii i Szkocji po Brexicie oraz Słowacji.