"Dzień dobry TVN" jesienią stawia na aktywność i zdrową dietę dzieciaków

Łukasz Szewczyk

• Rusza jesienny sezon programu "Dzień dobry TVN"

Tej jesieni w programie "Dzień dobry TVN" pojawi się nowy poradnikowy cykl. Widzowie dowiedzą się w jaki sposób zachęcić dzieci do aktywności i zdrowej diety, szczególnie teraz, gdy w okresie po pandemii najmłodszym brakuje ruchu i kontaktu z rówieśnikami. Kontynuowane będą również dobrze znane cykle. Dzięki akcji "Dzień dobry, tu kurier!" widzowie mają możliwość, by za sprawą redakcji programu,sprawić bliskiej osobie niespodziankę i złożyć życzenia. W rolę kurierów ponownie wcielą się prowadzący i reporterzy "Dzień Dobry TVN". Przełomowe, a czasem wstrząsające wydarzenia z najnowszej historii Polski przedstawią goście cyklu "To był dzień". Sposoby na samodzielne wykonanie drobnych napraw i kreatywne rozwiązania domowych problemów będą tematem nowych odcinków cyklu "Sama to ogarniesz". Wyjątkowe wnętrza urządzone nie przez profesjonalistów, a właścicieli zaprezentują bohaterowie "Odpicowanych mieszkań".W wydaniach weekendowych sylwetki specjalistów i historie niezwykłych zabiegów przedstawi cykl "Udana operacja". Kinga Burzyńska w "Światłach na..." przybliży kolejnych bohaterów świata filmu i teatru, którzy mimo swoich artystycznych dokonań i dorobku, pozostają w cieniu. Michał Cessanis zabierze widzów w najpiękniejsze i nieoczywiste miejsca w Polsce i na świecie, a Mikołaj Rey podzieli się nowymi odkryciami kulinarnymi.Prowadzącymi pozostają pary: Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Marcin Prokop I Dorota Wellman, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme i Filip Chajzer