"Klimek kontra Duda" i "Ciężarówką przez stany" jesienią w TVN Turbo

Po czterech seriach programu "Klimek kontra Duda" czas na zmiany.(od 26 września) to nowe otwarcie i projekt, jakiego jeszcze nie było - budowa samochodów terenowych. Mechanicy zaczęli od poszukiwania bazy, na której będzie opierało się ich auto. U Grześka padło na ponad 40-letni, japoński samochód terenowy w nadwoziu pikapa. Przemek miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Na co dzień serwisuje samochody terenowe angielskiej marki. Praktyka i możliwości skłaniały go do wyboru Land Rovera, ale serce podpowiadało mu co innego...Dawid Andres wraca za kierownicę ciężarówki, a program przenosi się do Stanów Zjednoczonych. W serii(od 30 września) wraz z Dawidem zwiedzimy dokładniej centrum Chicago, miasto Omaha w Nebrasce, przejedziemy Krainą Ozark przez stany południa: Arkansas, Missisipi, Alabamę oraz Georgię i dotrzemy aż na Florydę do samego Miami. Potem odwiedzimy Waszyngton i Nowy Jork, żeby wreszcie dotrzeć do malowniczego stanu Vermont, gdzie Dawid osiągnie swój cel - odwiedzi z kamerą 49 stanów USA.Jesienna ramówka TVN Turbo to także nowe sezony programów: "Zawodowi handlarze", "Waga ciężka" (od 5 września), "Zakup kontrolowany" (od 5 września), "101 gadżetów motoryzacyjnych" (od 5 września), "Wojny samochodowe" (od 5 września), "Mobilni mechanicy" (od 5 września), "Klasyka Patryka Mikiciuka" (od 5 września), "Raport turbo" (od 2 października), "Raport technologiczny" (od 2 października), "Kolekcjoner" (od 13 listopada).