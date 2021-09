Jesienna nowości TVN Style. "Jak siotry", "Między kobietami", powraca "Miasto kobiet"

Łukasz Szewczyk

• Jesień w TVN Style

• Trzy nowe programy, wśród nich m.in. powrót kultowego talk-show "Miasto kobiet"

Olga Legosz, Marzena Rogalska i Aleksandra Kwaśniewska i / Fot. TVN Style

Najważniejszą nowością TVN Style tej jesieni jest powrót kultowego talk show(od 5 września). Przez blisko 11 lat format poruszył wiele ważnych tematów i rozpoczął szeroką dyskusję w istotnych dla kobiet kwestiach. Teraz powraca w nowej odsłonie. Poznamy inspirujących gości, również tych z pierwszych stron gazet, Internetu i portali społecznościowych oraz przysłuchamy się rozmowom, które będą żyć własnym życiem jeszcze długo po zakończeniu emisji odcinka. Do ciekawych dyskusji zaprosi trójka prowadzących: Marzena Rogalska, Aleksandra Kwaśniewska i Olga Legosz.W kolejnym nowym programie TVN Style podróżniczka Kaja Kraska spotka się z niezwykłymi kobietami z całego świata, które odnalazły swoje miejsce w naszej ojczyźnie. Bohaterki(premiera w październiku) podzielą się z widzkami swoimi inspirującymi historiami. Zdradzą jak to się stało, że trafiły do państwa leżącego nad Wisłą. Opowiedzą o tym, co najbardziej je zaskoczyło oraz jak wygląda ich codzienne życie. Zdradzą też w jaki sposób dbają o swoje zdrowie i urodę.(od 5 września) to kolejna nowość. W nowej produkcji TVN Style w luźnej, przyjaznej atmosferze znane i cenione kobiety zdradzą sekrety swojej pielęgnacji i makijażu, wymienią się poradami dotyczącymi sposobu dbania o skórę czy włosy. Do studia zaproszą specjalistów z różnych dziedzin, z którymi krok po kroku odtworzą swoje codzienne rytuały urodowe oraz pokażą patenty na piękny, szybki i naturalny makijaż.Po sukcesie serii "Ach, ten ślub!", Agnieszka Winnicka - dekoratorka, florystka, scenografka oraz Magdalena Socha-Włodarska - projektantka mody, stylistka i kostiumografka, postanowiły pomóc w organizacji wszelkiego rodzaju imprez, nie tylko przyjęć weselnych. W programienie zabraknie porad oraz ciekawych patentów na udane i pamiętne przyjęcie. Z pomocą prowadzących dowiemy się na co zwrócić uwagę, wybierając motyw przewodni imprezy, jak zaaranżować przestrzeń i zrobić dekoracje, które wytrzymają klasyczną polską pogodę.Jesienna ramówka TVN Style to także kontynuacja programów, wśród nich m.in. "Jestem z Polski", "Zrób coś z tym dzieckiem", "Klinika naturalnego piękna", "Tu jest pięknie" (od 1 września), "Pani Gadżet" (od 2 września), "Inspirujące kobiety" Doroty Wellman (od 12 września), "Patent na dom" (od 20 września), "Czas na zmianę" (październik), "Bez tabu" Agaty Młynarskiej (listopad) czy "Budując marzenia".