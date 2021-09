Startują Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Wszystkie mecze w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Oficjalnym polskim nadawcą Mistrzostw Europy siatkarzy jest Telewizja Polsat, a jej kanały sportowe jako jedyne pokażą wszystkie mecze turnieju.

• Oprócz naszego kraju, gospodarze tegorocznego EuroVolleya to Czechy, Estonia oraz Finlandia.

Siatkarski EuroVolley to trzecia wielka impreza, w której Biało-Czerwoni wezmą udział tego lata. Po srebrnym medalu Ligi Narodów oraz ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich, polscy fani mocno trzymają kciuki za to, by podopieczni Vitala Heynena sięgnęli po złoto Mistrzostw Europy.Podczas trwającegoturnieju, rozegranych zostanie 76 spotkań. Wszystkie pokażą kanały Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat Sport News. Transmisje dostępne będą także w Polsat Box Go (wcześniej IPLA) oraz na Polsatsport.pl, gdzie żytkownicy znajdą na nim skróty spotkań, wywiady, opinie, komentarze i materiały reporterskie oraz relacje tekstowe.Telewizja Polsat wyprodukuje sygnał ze wszystkich meczów EuroVolleya rozgrywanych w naszym kraju. Przy obsłudze turnieju pracować będzie około stu osób, z czego sam zespół redakcyjny liczy ponad dwadzieścia. Każdemu spotkaniu Reprezentacji Polski towarzyszyć będzie program studyjny nadawany wprost z areny, w której rozgrywany będzie mecz. O stronę merytoryczną zatroszczą się najlepsi dziennikarze, komentatorzy i eksperci, tacy jak Jerzy Mielewski, Marcin Lepa, Krzysztof Wanio, Tomasz Swędrowski, Wojciech Drzyzga, Ireneusz Mazur czy Damian Dacewicz.Polscy siatkarze swój pierwszy mecz Mistrzostw Europy rozegrają w czwartek 2.09 przeciwko Portugalii. Dwa dni później (4.09) rywalem Biało-Czerwonych będzie Serbia, a w kolejnym dniu (5.09) Grecja. Dwa ostatnie mecze w grupie A nasi siatkarze rozegrają z Belgią (6.09) oraz Ukrainą (8.09).Miłość Polaków do siatkówki nie słabnie od lat, czego dowodem są choćby fantastyczne wyniki oglądalności dobiegającego do końca EuroVolleya kobiet. Każde z rozegranych dotąd spotkań naszych siatkarek śledziło w Polsacie Sport i Super Polsacie od pięciuset tysięcy do nawet miliona kilkuset tysięcy widzów. W środę 1.09 rozegrane zostaną ostatnie dwa mecze ćwierćfinałowe ME siatkarek. Półfinały zaplanowane są na piątek 3.09, a mecz o trzecie miejsce oraz finał odbędą się w sobotę 4.09. Transmisje wszystkich spotkań będą dostępne w kanałach sportowych Telewizji Polsat.