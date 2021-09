Wystartował nowy kanał dla nastolatków TeenNick

Łukasz Szewczyk

• TeenNick to nowa pozycja w portfolio ViacomCBS przygotowana specjalnie dla widzów w wieku 10-16 lat.

• Od września, na kanale mogą oni oglądać swoje ulubione seriale i programy - m.in. "iCarly", "Victoria znaczy zwycięstwo", "Grzmotomocnych" i "Szkołę Rocka".

TeenNick to nowy kanał w rodzinie Nickelodeon, który ViacomCBS kieruje przede wszystkim do widzów w wieku 10-16 lat. Skupia się na cieszących się największą popularnością produkcjach, serialach fabularnych, komediach i dramatach dla nastolatków. Na TeenNick pojawią się znane i lubiane przez młodych widzów tytuły takie jak "iCarly", "Grzmotomocni", "Szkoła Rocka", "Victoria znaczy zwycięstwo", "Big Time Rush", "Dodaj magii" i wiele innych.Oferta programowa nowego kanału została dopasowana do potrzeb i zainteresowań nastolatków.- podkreśla ViacomCBS.Na TeenNicku znajdują się również programy oglądane dotychczas wieczorową porą na Nickelodeon: "Sam&Cat", "Zagadki Rodziny Hunterów", "Niebezpieczny Henryk", "Biuro Ochrony Magii", "Czy Boisz się Ciemności?"Oprócz ogromnych porcji przygód swoich ulubionych serialowych bohaterów, na fanów stacji czekają też młodzieżowe hity filmowe emitowane w weekendowe popołudnia. We wrześniu TeenNick zaprasza na filmy "Nicky Spoko", "Szwindel", "Mów mi Wampir" oraz "Rufus 2".