Eider i Brzezińska dołączają do zespołów TVN24 GO i tvn24.pl

Łukasz Szewczyk

• Bartłomiej Eiderod września obejmie stanowisko Koordynatora produkcji premium w TVN24 GO • Karolina Brzezińska wzmocniła zespół wydawców strony głównej portalu tvn24.pl.

Bartłomiej Eider i Karolina Brzezińska / Fot. TVN

TVN24 GO to informacyjna platforma, w której poza dostępem do anten TVN24 i TVN24 BiS na żywo, użytkownicy mogą oglądać programy publicystyczne i informacyjne na życzenie, a także produkcje przygotowywane specjalnie do TVN24 GO, m.in. "Bez polityki" Piotra Jaconia, "Kobiecy Punkt Widzenia" Małgorzaty Mielcarek czy "Sejm Wita" Radomira Wita. TVN24 GO to także premiery reportaży "Czarno na białym" i "Superwizjera" TVN, filmy dokumentalne oraz dodatkowe transmisje z ważnych wydarzeń i programy specjalne przygotowywane tylko dla serwisu.- mówi Mateusz Sosnowski, dyrektor Departamentu News Digital w TVN. -- dodaje.Bartłomiej Eider w TVN24 GO będzie odpowiadał za produkcję oryginalnych treści, które będą dostępne premierowo tylko w serwisie. Eider od 2014 roku był szefem warszawskiego oddziału RMF FM. Wcześniej pracował jako wicedyrektor biura public relations Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był też dziennikarzem Telewizji Polsat, m.in. współtwórcą i wydawcą programów "To był dzień na świecie" i "Polska" nadawanych w Polsat News, zastępcą szefa zespołu korespondentów krajowych, wydawcą i producentem programu "Wydarzenia".Do zespołu digitalowego TVN24 dołączyła także Karolina Brzezińska, która wzmocni zespół wydawców strony głównej tvn24.pl. Dziennikarka przez ostatnie niemal 10 lat pracowała w wyborcza.pl. W portalu "Gazety Wyborczej" była wydawczynią strony głównej.