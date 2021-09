Pierwsza gala kobiet ONE Championship w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

Empower to wydarzenie bezprecedensowe w historii ONE Championship. Po raz pierwszy w historii organizacja postanowiła oddać wszystkie miejsca w karcie walk w ręce kobiet, a my liczymy, że panie odpłacą się za zaufanie znakomitymi pojedynkami. Całe show na żywo na antenie Fightklubu. Początek transmisji z Singapuru w piątek 3 września o godz. 13:00.Historyczny program będzie transmitowany w kilkudziesięciu krajach na całym świecie i obejmie kilka epickich pojedynków, wśród których na pierwszy plan na pewno wysunie się starcie aktualnie panującej mistrzyni świata ONE w wadze słomkowej, Xiong Jing Nan z trzynastokrotną mistrzynią świata w brazylijskim jiu-jitsu, Michelle Nicolini. Chinka to pięciokrotna czempionka organizacji, która w starciu z utytułowaną Brazylijką będzie broniła mistrzowskiego pasa. Szykuje się wielki pojedynek, obie fighterki są bowiem niezwykle doświadczone i na pewno zrobią wszystko, aby wyjeżdżać z Singapuru z kolejną wygraną w swoim profesjonalnym CV.Pojedynek Xiong Jing Nan vs Michelle Nicolini zakończy piątkową galę, a rozpocznie go równie interesująca walka w ONE Super Series pomiędzy znakomitą mistrzynią kick-boxingu, Anissą Meksen, a debiutującą w ONE, ale będącą już m.in. mistrzynią świata ISKA K1 w wadze atomowej, Cristiną Morales.Pomiędzy dwoma powyższymi walkami odbędą się cztery ćwierćfinałowe pojedynki w największym w historii kobiecym turnieju MMA w wadze atomowej. To długo wyczekiwana w środowisku inicjatywa, o której włodarze ONE mówili już od pewnego czasu. Dopiero teraz jednak plany ziściły się i w Singapurze będziemy mogli zobaczyć osiem niezwykłych zawodniczek walczących o awans do turniejowych półfinałów. A wszystko to podczas jednego wieczoru!W turniejowej drabince zajmująca pierwsze miejsce w rankingu Denice Zamboanga zmierzy się z notowaną na piątym miejscu w tym zestawieniu, Seo Hee Ham. Z kolei druga w rankingu Meng Bo skrzyżuje rękawice z nieźle prezentującą się na poprzednich galach ONE Hinduską, Ritą Phogat. Określana mianem cudownego dziecka japońskiego MMA, Itsuki Hirata, spróbuje przeciwstawić się Alyse Anderson, a notowana na czwartym miejscu w rankingu ONE w wadze atomowej Stamp Fairtex będzie miała okazję do rewanżu na plasującej się w tym zestawieniu jedno "oczko" wyżej Alyonie Rassohynej. Przed nami niezwykłe show z kobietami w rolach głównych!ONE Championship: Empower na żywo w piątek (3 września 2021 roku) o godz. 13:00 w Fightklubie