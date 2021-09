Jesień z Radiem Pogoda. "Po jednej nutce w Radiu Pogoda"

Łukasz Szewczyk

• Radio Pogoda rusza z jesienną ramówką

• Znalazły się w niej nowe propozycje dla słuchaczy, jak zabawa "Po jednej nutce w Radiu Pogoda" prowadzona przez Roberta Janowskiego czy konkurs dla dziadków i wnucząt "Pogodne pokolenia"

W nowej, jesiennej ramówce Radia Pogoda znalazły się aż dwie propozycje z Robertem Janowskim w roli gospodarza. Od poniedziałku do piątku słuchacze będą mogli wziąć udział w nowej zabawie "Po jednej nutce w Radiu Pogoda" - Robert Janowski zaśpiewa na antenie króciutkie fragmenty piosenek, a zadaniem konkursowym będzie odgadnięcie ich tytułów. Zabawa potrwa od 9:00 do 17:00, a jej laureaci otrzymają gadżety radiowe.Robert Janowski poprowadzi również "Koncert życzeń w Radiu Pogoda". W każdą sobotę i niedzielę od 10:00 - 15:00 będzie rozmawiał ze słuchaczami oraz przekazywał ich życzenia i pozdrowienia.Nową antenową zabawą stacji będą też "Pogodne pokolenia w Radiu Pogoda". Redakcja zaprasza do wspólnej zabawy babcie, dziadków i wnuczęta, którzy - zgłaszając się do zabawy - będą opisywać, co najbardziej lubią robić razem. Spośród nadesłanych zgłoszeń w każdym tygodniu zespół Radia Pogoda wybierze parę, do której zadzwonią w porannym programie stacji Joanna Kruk i Zygmunt Chajzer. Będą sprawdzać, co dziadkowie wiedzą o świecie wnucząt i na odwrót. W zabawie można zdobyć nagrody, które pozwolą miło spędzić czas obu pokoleniom - bilety do kina czy gry.We wrześniu na antenę Radia Pogoda powróci program dziennikarki medycznej Ewy Podolskiej "Szlachetne zdrowie". Audycja będzie emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 12:30. Do ramówki stacji powrócą też "Pogodny Poranek" z gospodarzami Joanną Kruk i Zygmuntem Chajzerem, "Najpiękniejsze melodie" Jakuba Mędrzyckiego oraz "Pogodne Popołudnie" Łukasza Szaciłowskiego. Natomiast po godzinie 20:00 - w ramach programu "Powieść Radia Pogoda" - stacja kontynuować będzie emisję audiobooka książki Margaret Mitchell "Przeminęło z wiatrem". Czyta Wojciech Masiak.