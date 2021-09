"Ograj Marzenę" w Radiu Złote Przeboje (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Na antenie Radia Złote Przeboje ruszyła zabawa pod hasłem "Ograj Marzenę".

• Finał poprowadzi Marzena Rogalska, a słuchacze mogą wygrać nawet 200 tys. zł.

• Zabawę na antenie wspiera kampania reklamowa

W środę, 1 września 2021 roku uczestnicy nowej zabawy Radia Złote Przeboje "Ograj Marzenę" mogą wygrać gotówkę, ale... sami zdecydują, w jakiej wysokości. Słuchacz, który weźmie udział w finale loterii na antenie, usłyszy piosenkę i padające w jej trakcie różne kwoty. Przy tej, którą będzie chciał wygrać, musi powiedzieć "stop" - lub poczekać na następną kwotę, która może być wyższa lub niższa. Na płycie z piosenką ukryta jest jednak rysa - ci uczestnicy loterii, którzy na nią trafią, odejdą z niczym.Loterię promuje Marzena Rogalska, która poprowadzi również jej finały. -- mówi Marzena Rogalska. Do loterii można zgłosić się SMSem lub online.Reklamy Radia Złote Przeboje - poświęcone zabawie "Ograj Marzenę" i z udziałem Marzeny Rogalskiej - można zobaczyć na nośnikach AMS, w kinach sieci Helios, w internecie (m.in. Gazeta.pl, Onet.pl, WP.pl, Facebook, YouTube) oraz w prasie (w "Gazecie Wyborczej"). Działania przygotowała Grupa Radiowa Agory, a zdjęcia do reklam wykonali Piotr Haltof & YOUME STUDIO.Zabawa "Ograj Marzenę" będzie obecna na antenie Radia Złote Przeboje do połowy października 2021 roku.To dodatkowa propozycja w jesiennej ramówce stacji , która również ruszyła 1 września. Już dziś słuchaczy stacji przywitał o poranku nowy skład prowadzących - Tomek Florkiewicz, Piotr Jaworski i Iwona Barańska, a na zupełnie nowy popołudniowy program zaproszą ich Kamil Baleja i Kasia Wilk. Na antenę Radia Złote Przeboje powrócą po wakacyjnej przerwie audycje Marzeny Rogalskiej i Odety Moro. Dodatkowo, od września zmieniło się brzmienie stacji dzięki nowej, energetycznej oprawie muzycznej.