Kultowy serial lat 90. "Doktor Quinn" od września w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• Zamiast wygodnego życia w wielkim mieście wybrała niewielką mieścinę na Dzikim Zachodzie. Walczy nie tylko z chorobami, ale też stereotypami i uprzedzeniami.

• Michaela Quinn - jedna z najsłynniejszych lekarek w historii telewizji - wraca na szklany ekran dzięki Zoom TV.

"Doktor Quinn" to amerykański serial obyczajowy zrealizowany w konwencji westernu i jedna z najpopularniejszych produkcji telewizyjnych lat 90. Główną bohaterką serialu jest tytułowa doktor Michaela Quinn, córka lekarza, która w poczuciu misji i odpowiedzialności za los drugiego człowieka porzuca wygodne życie w Bostonie, by rozpocząć pracę jako miejscowy lekarz w niewielkim Colorado Springs. Okazuje się jednak, że na miejscu doktor Quinn musi walczyć nie tylko z chorobami, ale również uprzedzeniami, stereotypami i zacofaniem. Świat połowy XIX wieku na Dzikim Zachodzie nie jest zbyt przychylny wykształconym kobietom w lekarskim kitlu... Mimo licznych przeszkód doktor Quinn dzielnie walczy z przeciwnościami losu, zjednuje sobie miejscową społeczność i znajduje miłość swojego życia.- komentuje Rafał Freyer, Dyrektor Programowy Zoom TV.Dzięki ogromnemu sukcesowi komercyjnemu serial "Doktor Quinn" doczekał się aż sześciu sezonów i dwóch filmów. Mająca polskie korzenie (jej przodkowie pochodzili z Płocka) odtwórczyni głównej roli Jane Seymour za swoją kreację aktorską otrzymała statuetkę Złotego Globu (1996). Serial zdobył też nagrodę Emmy za zdjęcia autorstwa Rolanda Smitha i otrzymał ponad 20 nominacji do równie prestiżowych wyróżnień.Emisja premierowych odcinków od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 na antenie Zoom TV. Stacja planuje wyemitować wszystkie sześć sezonów serialu.