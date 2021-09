Premiera drugiego sezonu serialu "Komisarz Mama" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczyna emisję nowego sezonu serialu "Komisarz Mama".

Maria Matejko. Nietuzinkowa kobieta i matka czworga dzieci. Przypadkowa uwodzicielka - nieświadomie przyciąga do siebie mężczyzn jak magnes. Doskonała policjantka, której metody śledcze bywają... oryginalne.W jesiennym sezonie serialu zobaczymy jak radzi sobie z nowymi wyzwaniami zawodowymi i prywatnymi. Do zespołu Matejko dołączy też nowa laborantka Alina Żuk (Hanna Śleszyńska) oraz podkomisarz Krzysztof Dębski (Paweł Ławrynowicz). Sprawy sercowe Marii? Cóż, okaże się, że trzech kandydatów do jej serca to... za mało.W kolejnym sezonie serialu w Maria (Paulina Chruściel) będzie opanowywać burze i gasić pożary. Rozdarta między mieszkającym po sąsiedzku prawie byłym mężem ("prawie" robi jednak różnicę), naciskającym na jej szybki rozwód kochankiem Łukaszem (Jakub Wesołowski) a podkomisarzem Żeromskim (Wojciech Zieliński), z którym pozornie łączą ją tylko sprawy zawodowe, będzie musiała zdecydować, kto stanie u jej boku. A sprawa skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się podkomisarz Krzysztof Dębski (Paweł Ławrynowicz).