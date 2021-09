Jubileuszowy sezon "Top Model" już w TVN

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN rozpoczyna emisję jubileuszowej, dziesiątej edycji modowego reality-show "Top model"

Największy modowy show w Polsce, powraca z 10. sezonem. W tym roku pierwszy etap castingów również odbył się online. Widzowie ponownie otrzymali szansę, by współtworzyć swój ulubiony program. W głosowaniu internetowym przyznali srebrny bilet uczestniczce, która trafi prosto do etapu bootcampu. Dodatkowo, z okazji jubileuszu, to właśnie do nich należała decyzja o tym, która z sesji zdjęciowych ponownie pojawi się w programie. Najwięcej głosów otrzymała sesja fotograficzna w kolorowych farbach i to w niej wezmą udział uczestnicy 10. edycji "Top Model".Powraca również niezawodne jury w składzie: Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. Wsparciem dla uczestników będzie Michał Piróg.Jesienią widzowie zobaczą spektakularny pokaz mody na zamkniętym wiadukcie w centrum Warszawy z towarzyszącym występem Smolastego, sesję zdjęciową na obrotowym kole, film modowy wyreżyserowany przez wszechstronnie utalentowanego Ralpha Kamińskiego, wyjątkowy casting dla projektanta z Nowego Jorku oraz zadanie specjalne z najpopularniejszą polską youtuberką - Wersow.Wyzwania w programie wystawią uczestników na próbę. W realizacji poszczególnych zadań pomogą zaproszeni goście, a wśród nich między innymi postacie ze świata rozrywki: Małgorzata Socha, Joanna Koroniewska, Ralph Kamiński, Ewa Farna, Robert Kupisz, Michał Koterski, Julia Kamińska, Jan i Lenka Klimentowie, Wersow oraz światowej sławy top modele: Julia Banaś, Marta Dyks, Dominik Sadoch, Maddie Kulicka. Swoim doświadczeniem podzielą się również najbardziej barwni uczestnicy wszystkich dotychczasowych edycji "Top Model".