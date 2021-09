Eliminacje do Mistrzostw Świata 2022 i Liga Narodów w TVP

Łukasz Szewczyk

• Piłkarska jesień w Telewizji Polskiej w wydaniu reprezentacyjnym.

• Na antenach TVP widzowie zobaczą najważniejsze mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2022, w tym spotkania reprezentacji Polski

• W ramach rozgrywek Ligi Narodów publiczny nadawca pokażę spotkania najlepszych reprezentacji europejskich.

W eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022 reprezentacja Polski prowadzona przez Paulo Sousę, zajmuje obecnie 4. miejsce w grupie. W najbliższych dniach Polacy zagrają mecze z Albanią (2 września), z San Marino (5 września) oraz z liderem i największym faworytem grupy, drużyną Anglii (8 września). Wszystkie spotkania polskiej kadry będą transmitowane na antenach głównych TVP.TVP Sport pokaże natomiast mecze eliminacyjne dwóch drużyn Ameryki Południowej najwyżej sklasyfikowanych w rankingu FIFA i najczęściej typowanych do zwycięstwa na Mundialu - Argentyny i Brazylii. Eliminacje Mistrzostw Świata 2022 potrwają do 16 listopada 2021.Z kolei najlepsze europejskie reprezentacje piłkarskie będziemy można zobaczyć w turnieju finałowym 2. edycji Ligi Narodów. Faworytami turnieju są gospodarze i aktualni mistrzowie Europy - Włosi, którzy w półfinale, podobnie jak podczas Euro 2020, zagrają z Hiszpanią. Transmisje meczów Ligi Narodów zobaczymy w TVP1 i TVP Sport.Plan transmisji:• 02.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Polska - Albania (godz. 20:35, TVP1)• 05.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: San Marino - Polska (godz. 20:05, TVP2)• 08.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Polska - Anglia (godz. 20:35, TVP1)• 09.10 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Polska - San Marino (godz. 20:35, TVP1)• 12.10 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Albania - Polska (godz. 20:35, TVP1)• 12.11 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Andora - Polska (w ustaleniu)• 15.11 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Polska - Węgry (w ustaleniu)• 02.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Wenezuela - Argentyna (godz. 01:55, TVP Sport)• 02.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Chile - Brazylia (godz. 04:00, TVP Sport)• 05.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Brazylia - Argentyna (godz. 23:55, TVP Sport)• 09.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Argentyna - Boliwia (godz. 01:25, TVP Sport)• 09.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Brazylia - Peru, (godz. 03:30, TVP Sport)• 06.10 Piłka nożna. Liga Narodów - ½ finału: Włochy - Hiszpania (godz. 20:45, TVP 1, TVP Sport)• 07.10 Piłka nożna. Liga Narodów - ½ finału: Belgia - Francja (godz. 20:45, TVP 1, TVP Sport)• 10.10 Piłka nożna. Liga Narodów - o 3. miejsce (godz. 15:00, TVP Sport)• 10.10 Piłka nożna. Liga Narodów - FINAŁ (godz. 20:45, TVP 1)