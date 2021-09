17 sezon programu "Nasz nowy dom" w Polsacie. Do ekipy dołącza nowa architektka

Łukasz Szewczyk

• Katarzyna Dowbor i niezastąpiona ekipa "Naszego nowego domu" od 8 lat przeprowadzają metamorfozy domów i mieszkań, do tej pory pomogli aż 240 rodzinom.

• W 17. sezonie programu do znanej już widzom drużyny dołączy nowa architektka - Marta Kołdej.

Startuje 17. sezon programu, który odmienia życie rodzin wyjątkowo doświadczonych przez los. Jesienią widzów czekają kolejne poruszające historie i 12 zdumiewających metamorfoz. Ekipa "Naszego nowego domu" przemierzy setki kilometrów, by dotrzeć do kolejnych bohaterów. Pojawią się m.in. na Podbeskidziu, Zamojszczyźnie, w Wielkopolsce. Wszędzie tam ekipa programu będzie starała się wesprzeć rodziny i dać im szansę na lepszy los. W jednym z odcinków poznamy historię pana Łukasza, który samotnie wychowuje 4 dzieci. Jego narzeczona i matka dzieci zmarła na gruźlicę 3 lata temu, a dzieci były świadkami jej śmierci... Rodzina żyje w niewielkim domu bez łazienki. Ojciec pracuje na pół etatu u sąsiada, jednak zarobione pieniądze nie wystarczają na remont...Sprawy w swoje ręce weźmie ekipa "Naszego nowego domu", a domownicy usłyszą słowa, na które tak bardzo czekali: "wyremontujemy Wasz dom!".Poza metamorfozą domów bohaterowie programu mogą liczyć również na wsparcie w zawodowym rozwoju poprzez kursy i szkolenia, które mogą pomóc wrócić im na rynek pracy, zainspirować do zmian, odkryć i wykorzystać ich talenty. W premierowych odcinkach, w trosce o środowisko, ponownie pojawi się wiele rozwiązań ekologicznych, takich jak pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne.Program niezmiennie poprowadzi Katarzyna Dowbor, a remontami zajmie się niezawodna drużyna architektów: Martyna Kupczyk, Maciej Pertkiewicz, Wojciech Strzelczyk, Marta Kołdej oraz kierownicy budowy: Artur Witkowski, Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak.W drugim odcinku 17. sezon zadebiutuje Marta Kołdej - absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z architekturą związana już od dwudziestu lat. Marta najbardziej lubi tworzyć domy i mieszkania dla rodzin. Ceni sobie kontakt z ludźmi, którzy mieszkają w stworzonych przez nią wnętrzach.W pierwszym odcinku nowego sezonu ekipa odwiedzi rodzinę w Bielsku-Białej. Poznamy historię wspaniałych rodziców, którzy dla swoich synów zrobiliby wszystko. Pani Anna z mężem Andrzejem wychowują razem jedenastoletniego Jakuba i siedmioletniego Michała. Michał jest dzieckiem autystycznym, dzięki ciężkiej pracy Mamy i specjalistów jest komunikatywny i rozwija się. Wymaga jednak stałej opieki i uwagi. Jakub ma astmę oskrzelową, w tej chwili pod stałą kontrolą specjalisty psychiatry z powodu zaburzeń aktywności ruchowej. Największym zmartwieniem rodziny jest stan zdrowia pana Andrzeja. Niedawno dopiero lekarze odkryli, że mężczyzna urodził się bez tarczycy. Z tego powodu inne organy nie funkcjonowały prawidłowo i doszło do poważnych uszkodzeń. Niedawno pan Andrzej przeszedł operację wszczepienia bypassów. Mężczyzna pracuje, ale nie może być mowy o samodzielnym remontowaniu domu. Warunki, w jakich żyje rodzina, wymagają natychmiastowej interwencji fachowców. Rodzina nie ma łazienki, wszyscy śpią w jednym pokoju, kuchnia jest w tragicznym stanie.