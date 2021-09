"Przyjaciółki" wracają do Polsatu z nowym sezonem

Łukasz Szewczyk

• Premiera nowego sezonu "Przyjaciółek" w Polsacie

Prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystko a najlepszym tego przykładem są uwielbiane przez widzów "Przyjaciółki". Już od 9 lat towarzyszą nam w czwartkowe wieczory, dostarczając ogromnych emocji, wzruszeń, a także powodów do uśmiechu. Ich historia tylko potwierdza, jak potężną moc ma kobieca przyjaźń. Już we wrześniu ponownie spotkamy się z Ingą, Zuzą, Patrycją, Anką i Dorotką.W nowym sezonie do obsady dołączy Paweł Ławrynowicz. Wcieli się w rolę Konrada - nowego szefa Zuzy, który okaże się znajomy przyjaciółek z czasów liceum... Na drodze Patrycji niespodziewanie pojawi się Wiktor (Paweł Deląg). Czy jego powrót zwiastuje jeszcze jedną szansę dla ich relacji albo wręcz przeciwnie - kolejne kłopoty?