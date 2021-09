Łukasz Szewczyk

Do TVN wracają "Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler. Co w noym sezonie?

• TVN rozpoczyna emisję nowego sezonu programu "Kuchenne rewolucje"

• Jesienią Magda Gessler odwiedzi m.in. Zamość, Jawor, Golub-Dobrzyń i Inowrocław.

Fot. TVN

Nowy sezon Kuchennych "Rewolucji" rozpocznie się do Piekar Śląskich. Kilka lat temu, na jednym z dużych osiedli mieszkaniowych, Tomek zdecydował się otworzyć restaurację Tasty. Trzydziestojednoletni mężczyzna po studiach zarządzania powinien tryskać energią i pomysłami, tymczasem gastronomię wybrał nieco przypadkowo i dość pochopnie. Zniechęcony nieudaną próbą podboju branży budowlanej postanowił zostać restauratorem. Taka praca wydawała mu się lekka i przyjemna. Zaczął z rozmachem, zatrudniając cztery lata temu aż 25 osób. Brak doświadczenia w branży szybko zaowocował chaosem i finansowymi kłopotami, a liczba pracowników zaczęła topnieć z miesiąca na miesiąc. Nadejście pandemii dopełniło dzieła. Obecnie Tomek zatrudnia menedżera, sprzątaczkę i pomoc kuchenną. Brakuje tylko... kucharza. W tej sytuacji każdy z pracowników bierze się za gotowanie, choć nie ma o tym specjalnego pojęcia. Każdy robi wszystko, a o motywację trudno, bo młody właściciel zalega z wypłatami. Czy Magdzie Gessler uda się zaprowadzić porządek na tym kulinarnym statku bez sternika?



Przeniesiemy się też do Janek, wsi położonej na południe od Warszawy, znanej kierowcom pokonującym trasę ze stolicy do Krakowa. Rodzinną restaurację, o zdecydowanie nie kulinarnej nazwie Ajax, prowadzi tu od lat Marcin. Lokal ma bardzo długą tradycję. Rodzice mężczyzny jeszcze za czasów PRL-u otworzyli tu przydrożny bar z dobrym polskim jedzeniem, który od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Marcin przejął już świetnie prosperujący biznes. Wraz z rodzicami wybudował tu hotel, a do niego przeniósł restaurację Ajax. Okoliczni mieszkańcy chętnie urządzali tu wesela i wszelkie uroczystości rodzinne. Smakoszy przyciągała dziczyzna, bo właściciel jako zapalony myśliwy zadbał, by w restauracji można było zjeść mięso z dzika czy jelenia. Niestety, pandemia rozpostarła nad biznesem czarne chmury. Z dnia na dzień trzeba było zamknąć przed gośćmi i hotel, i restaurację. Zamiast dochodów zaczęły pojawiać się zaległe rachunki i rosnące długi, a z czasem nawet groźba bankructwa. Czy znana restauratorka podołała temu karkołomnemu zadaniu w środku szalejącej pandemii?



Kolejnym punktem na mapie będzie Żyrardów. W samym centrum miejscowości leży Cafe Filiżanka i wbrew mylącej nieco nazwie, nie jest to kawiarnia, a restauracja. Od dwunastu lat prowadzi ją 46-letnia Aneta. Gastronomia była jej pasją i wielkim marzeniem. Pragnąc je ziścić, rzuciła przed laty bezpieczną i dobrze płatną pracę w biurze. Początkowo serwująca domowe obiady restauracja pani Anety cieszyła się popularnością, ale z czasem mieszkańcy Żyrardowa zaglądali tu coraz rzadziej. Pandemia "rozłożyła lokal na łopatki". Pogrążonej w kłopotach finansowych i rozpaczy właścicielce pomaga ukochany tata Zbyszek. Sama przyznaje, że właśnie ojciec jest najważniejszym mężczyzną w jej życiu, jej bohaterem i wzorem. Nie jest jednak czarodziejem i nie potrafi zdjąć klątwy wiszącej nad Filiżanką. A gdzie tata nie może, tam Magdę Gessler czas wysłać. Znana ekspertka kulinarna swoje rewolucje przeprowadziła już w ponad trzystu polskich restauracjach. Ale czy zna się na magii? Czy odczaruje Cafe Filiżanka?



Premierowe odcinki "Kuchennych rewolucji" Magdy Gessler w czwartki o godz. 21.30 (od 2 września 2021 roku) na antenie TVN.

TVN