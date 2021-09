Wszystkie mecze eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 na antenach Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat posiada prawa do pokazywania wszystkich meczów eliminacji MŚ 2022 w strefie europejskiej.

• Mecze będzie można oglądać m.in. na antenach sportowych Polsatu, w pakietach Polsat Box oraz w serwisie Polsat Box Go.

• Mecze Poslki na żywo w Polsat Sport Premium 1

Eliminacje piłkarskiego mundialu wystartowały w marcu i potrwają do listopada. Tak krótki przedział czasowy, w którym wyłonieni zostaną uczestnicy mistrzostw świata skutkuje niezwykle napiętym harmonogramem rozgrywania spotkań. Aż trzy kolejki meczowe odbyły się w marcu i tyle samo czeka kibiców we wrześniu. Po dwie odbędą się także w październiku i listopadzie.Po marcowych meczach Reprezentacja Polski ma na koncie jedno zwycięstwo i tyle samo remisów oraz porażek. Sprawa awansu Biało-Czerwonych pozostaje otwarta, a kluczowe znaczenie będą miały starcia z Albanią (2.09), San Marino (5.09) oraz Anglią (8.09). Wszystkie te mecze będzie można obejrzeć na żywo w kanale Polsat Sport Premium 1. Spotkaniom jak zawsze towarzyszyć będzie rozbudowany program studyjny z udziałem czołowych dziennikarzy i ekspertów piłkarskich w naszym kraju. Mecze Polaków skomentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.Telewizja Polsat posiada prawa do pokazywania wszystkich meczów eliminacji Mistrzostw Świata w strefie europejskiej. Fani mogą zatem liczyć na spotkania z udziałem broniących tytułu Francuzów, świeżo upieczonych Mistrzów Europy - Włochów czy Portugalczyków, Niemców, Hiszpanów i Belgów, których barwy reprezentują najlepsi piłkarze globu.Transmisje meczów eliminacji mistrzostw świata dostępne są w kanałach Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, a także - bez reklam i w jakości Super HD - w kanałach Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych premium PPV. Wszystkie stacje można znaleźć w pakietach Polsat Box (wcześniej Cyfrowego Polsatu) oraz w serwisie rozrywki internetowej Polsat Box Go dostępnym na komputerach, laptopach, urządzeniach mobilnych oraz w Smart TV, Android TV i Apple TV.