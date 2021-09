Półfinał Ekstraligi, holenderski wyścig F1, zawody DTM - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże półfinałowy mecz PGE Ekstraligi.

• Transmitowany będzie również pierwszy od 36 lat wyścig Formula 1 o Grand Prix Holandii z udziałem m.in. Lewisa Hamiltona i Maksa Verstappena.

• Ofertę dla fanów motorsportu uzupełnią relacje na żywo z zawodów DTM, które tym razem odbędą się na austriackim Red Bull Ring

Emocje w żużlowej PGE Ekstralidze sięgają zenitu, bo w ten weekend rozpocznie się decydująca faza sezonu 2021. W pierwszym meczu półfinałowym MOJE BERMUNDY STAL Gorzów podejmie MOTOR Lublin. Zapowiada się niezwykle wyrównane spotkanie, ponieważ w zasadniczej części rozgrywek zespoły te zajęły odpowiednio trzecie i drugie miejsce w tabeli, a różnica pomiędzy nimi wyniosła zaledwie jeden punkt. W bezpośredniej rywalizacji na torze lepsi okazali się Stalowcy, którzy licząc oba starcia wygrali 95:84. Mistrzowską formę zaprezentował wówczas Bartosz Zmarzlik, który zdobył w sumie aż 31 "oczek"! Tym razem wspólnie z kolegami postara się wypracować przewagę przed przyszłotygodniowym rewanżem w Lublinie. Goście nie mają zamiaru ułatwiać gorzowianom zadania, bo dla nich ten dwumecz jest szansą na zapewnienie sobie pierwszego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski od 30 lat. Lubelskie Koziołki liczą na równą jazdę wszystkich swoich zawodników, która była ich największym atutem w ostatnich miesiącach. Czy na stadionie im. Edwarda Jancarza potwierdzą świetną dyspozycję?W najbliższy weekend kierowcy Formula 1 spotkają się na Circuit Zandvoort, gdzie po raz pierwszy od 1985 roku odbędzie się Grand Prix Holandii. Wyścig zapowiada się ekscytująco, bo po ubiegłotygodniowym Grand Prix™ Belgii przewaga prowadzącego w klasyfikacji generalnej Lewisa Hamiltona nad drugim Maksem Verstappenem stopniała do zaledwie trzech punktów! Holender będzie wspierany przez dziesiątki tysięcy lokalnych kibiców i zrobi wszystko, by ponownie objąć prowadzenie w walce o tytuł mistrza świata. Doświadczony Hamilton przystąpi do rywalizacji równie mocno zmotywowany, ponieważ ma szansę na swoje setne zwycięstwo w historii występów w F1®. Fani królowej motorsportu z uwagą będą śledzili także jazdę George'a Russella, który w Belgii sensacyjnie zajął drugie miejsce. Na torze w Zandvoort wiele do udowodnienia będą mieli również Lando Norris i Sergio Pérez, którym przed tygodniem w osiągnięciu dobrych wyników przeszkodziły kolizje wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych.Piąta runda zmagań kierowców DTM odbędzie się na słynnym Red Bull Ring. Wskazanie faworyta tej rywalizacji jest niezwykle trudne, bo stawka uczestników jest w tym roku silna i bardzo wyrównana. Potwierdza to między innymi fakt, że w ośmiu dotychczasowych wyścigach zwyciężyło aż sześciu różnych zawodników. Na półmetku sezonu lider klasyfikacji generalnej, Kelvin van der Linde, ma niewielką przewagę nad grupą pościgową, którą tworzą m.in. Maximilian Götz, Marco Wittmann, Liam Lawson i znany z występów w F1® Alex Albon. Dzięki temu oba wyścigi na austriackim torze powinny być bardzo zacięte, a ich wyniki są wielką niewiadomą. Red Bull Ring jest znany z długich prostych umożliwiających osiąganie zawrotnych prędkości, co będzie jedną z największych atrakcji tego weekendu.Plan transmisji:Piątek (3 września):• 11:25 Formula 1 Dutch Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 14:55 Formula 1 Dutch Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Holandii: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Patryk MirosławskiSobota (4 września):• 10:15 DTM Red Bull Ring -(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz• 11:55 Formula 1 Dutch Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Holandii: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Patryk Mirosławski• 13:25 DTM Red Bull Ring -(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Fiałkowski• 14:55 Formula 1 Dutch Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Holandii: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Patryk MirosławskiNiedziela (5 września):• 10:15 DTM Red Bull Ring -(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz• 13:00 Formula 1 Dutch Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1)• 13:25 DTM Red Bull Ring -(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Fiałkowski• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Holandii: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Patryk Mirosławski• 16:00 PGE Ekstraliga - półfinał:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur,reporter: Maciej Markowski, Marcin Musiał