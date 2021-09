W październiku telewizyjna premiera polskiego serialu "Układ" w AXN

Łukasz Szewczyk

• Telewizja AXN pokaże najnowszą lokalną produkcję Sony Pictures Television (SPT) Networks Central Europe, "Układ".

• 8-odcinkowy serial kryminalny jest kontynuacją cyklu bestsellerowych powieści Igora Brejdyganta.

• Na ekranie zobaczymy m.in. Julię Kijowską, Dawida Ogrodnika, Kingę Preis, Zuzannę Zielińską i Sylwię Juszczak-Krawczyk oraz nowych aktorów, Adama Woronowicza i Piotra Witkowskiego.

Serial "Układ" / Fot. Robert Pałka / ©SPT Networks CE

Serial "Układ" / Fot. Karolina Grabowska ©SPT Networks CE

Serial "Układ" / Fot. Karolina Grabowska ©SPT Networks CE

"Układ" - druga część cyklu kryminalnego autorstwa Igora Brejdyganta opowiada historię komisarz Moniki Brzozowskiej, która nie może podnieść się psychicznie po dramatycznych wydarzeniach poprzedniego sezonu serialu. Wysłana na przymusowy urlop wraca do nałogu, który przed laty niemal doprowadził ją do śmierci. W tym czasie zaczynają ginąć świadkowie, którzy mieli pomóc w rozbiciu szajki pedofilskiej, na której trop wpadła Brzozowska. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie członkowie grupy przestępczej odpowiadają za morderstwa. Sprawa okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana, a bycie oprawcą nie wyklucza bycia ofiarą."Układ" to thriller polityczny, który wciągnie widzów w mroczny świat zależności i tajemnic. To fikcja, w której nietrudno znaleźć odniesienia do rzeczywistości. Tytułowy układ, obnaża prawdę o tym, co dzieje się na szczytach władzy i o ludziach, których wpływy sięgają zbyt wysoko, by ktoś odważył się ich ruszyć.Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Julię Kijowską, Dawida Ogrodnika, Kingę Preis, Mariusza Ostrowskiego, Zuzannę Zielińską i Sylwię Juszczak-Krawczyk. Do obsady dołączyli również Adam Woronowicz i Piotr Witkowski.Serial wyreżyserował Leszek Dawid ("Jesteś bogiem", "W głębi lasu", "Pakt"). Scenarzystą wiodącym był autor powieści - Igor Brejdygant ("Paradoks", "Zbrodnia", "Ultraviolet", "Szadź"). Drugim scenarzystą był Bartosz Janiszewski ("Ultraviolet", "Wataha"). Za produkcję odpowiadał Endemol Shine Polska. SPT Networks CE zrealizowało projekt we współpracy z Grupą Polsat.Premiera telewizyjna serialu "Układ" już 5 października o godz. 21:00 w AXN. Kolejne odcinki emitowane będą w każdy wtorek o 21:00.