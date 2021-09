20 lat tygodnika Newsweek Polska. Specjalne wydanie jubileuszowe

Łukasz Szewczyk

• Tygodnik "Newsweek Polska" świętuje swoje 20 urodziny

• Z tej okazji przygotowano specjalne, urodzinowe wydanie pisma

• Pierwszy numer tygodnika "Newsweek Polska" ukazał się 3 września 2001 roku

Newseek Polska - numer 36/2021 (6-12.09,2021)

6 września 2021 roku pojawi się jubileuszowe 1023. wydanie Newsweeka. Od początku istnienia tygodnika zostało wydrukowanych ponad 220 milionów egzemplarzy. Najnowszemu wydaniu będzie towarzyszyć ponad 20-stronicowa sekcja tematyczna "Trendy Przyszłości" na temat tego, co wydarzyło się przez ostatnie dwie dekady oraz analizy i prognozy ekspertów, jak może wyglądać nasze kolejne 20 lat.- podkreśla Tomasz Lis, redaktor naczelny Newsweek Polska."Newsweek Polska" opisuje zagadnienia polityczne, społeczne, naukowe oraz kulturalne z Polski i ze świata - w sposób atrakcyjny, rzetelny i przystępny. Co tydzień przedstawia obszerne, pogłębione materiały, wywiady z postaciami ze świata, polityki, kultury i sportu, a także felietony znanych autorów. Tygodnik dociera do czytelników wymagających, chcących być na bieżąco z informacjami ze świata i nowościami z każdej branży, interesujących się filmem, książką i muzyką, chodzących często do kina czy teatru, świadomych i aktywnych, chcących poszerzyć swoje horyzonty.Z okazji jubileuszu ruszył też Plebiscyt Newsweeka , którego celem jest wyłonienie osób mających największy wpływ na nasze życie w ostatnich dwóch dekadach. Czytelnicy głosowali na jedynego kandydata w kategorii ogólnej 20 LUDZI NA XX-LECIE NEWSWEEKA i w ośmiu poszczególnych kategoriach. Zwycięzców poznamy 6 września w jubileuszowym wydaniu Newsweeka oraz na Newsweek.pl.Tygodnik "Newsweek Polska" składa się z kilku określonych działów: Polityka, Społeczeństwo, Nauka, Historia, Kultura oraz Biznes. Poza tymi głównymi działami "Newsweek Polska" to również ciekawe i ważne artykuły z zakresu zdrowia, psychologii, ekologii ("Zielony Newsweek") czy stylu życia. Oprócz tygodnika ukazują się magazyny: "Newsweek Historia", "Newsweek Psychologia", "Newsweek Psychologia Nastolatka", "Newsweek Learning English", "Newsweek Wywiady", a także "Newsweek Zdrowie", powstający we współpracy z serwisem Medonet.pl."Newsweek Polska" to też ważna marka w Internecie i social mediach. Serwis Newsweek.pl to nie tylko teksty z tygodnika, ale też dodatkowe felietony, analizy oraz podcasty prowadzone przez dziennikarzy "Newsweeka". Profil Newsweek Polska na Facebooku obserwuje ponad 497 tys. osób, na Twitterze - ponad 908 tys., a na Instagramie - 44 tys.Dodatkowy w ofercie znajdują się podcasty "Newsweeka" prowadzone przez znanych prowadzących: "Świat_PL" (Tomasz Lis) "Spod stolika" (Dominika Długosz) "Druga strona pieniądza" (Konrad Sadurski) "Instrukcja obsługi świata" (Dariusz Ćwiklak i Maciej Gajek)"Newsweek Polska" można kupić w kioskach, salonach prasowych, sklepach i na stacjach paliw. Tygodnik jest także dostępny w prenumeracie oraz w e-prenumeracie, a także w wersji cyfrowej dzięki subskrypcji Newsweek.pl lub Mediaklub.pl.