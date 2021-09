Ruszyły zdjęcia do nowego serialu Polsatu "Mental". W obsadzie m.in. Janusz Chabior

Łukasz Szewczyk

• Serial "Mental" to oryginalny i nowatorski komediodramat opowiadający o losach czworga przyjaciół z... zakładu psychiatrycznego.

• Wspólnie próbują oswoić się z problemami życia codziennego a w pokonaniu demonów choroby pomaga im dystans i poczucie humoru.

• W serialu występują Janusz Chabior i Michał Czernecki oraz obiecujący, młodzi aktorzy: Sandra Drzymalska, Martyna Byczkowska, Mateusz Górski i Kacper Olszewski

Janusz Chabior w nowym serialu Polsatu "Mental" / Fot. Polsat

Michał Czernecki w nowym serialu Polsatu "Mental" / Fot. Polsat

Sandra Drzymalska i Kacper Olszewski w serialu "mental" / Fot. Polsat

W czasie pandemii Polsat zdecydował się podjąć niezwykle ważny społecznie temat coraz częstszych przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży. Nastolatki nie potrafią odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości. Z podobnymi kłopotami borykają się bohaterowie najnowszej produkcji stacji. Czworo młodych ludzi: Maria (Sandra Drzymalska), Jaskółka (Martyna Byczkowska), Wiktor (Mateusz Górski) i Kogut (Kacper Olszewski). Są u progu dorosłego życia a już czują się osaczeni przez problemy, z którymi muszą się mierzyć.Początkujący stand-upper Wiktor nie potrafi zarządzać finansami i popada w coraz większe długi. Maria nie radzi sobie w nowej pracy jako salowa, przytłacza ją też kolejny związek. Jaskółka jest prześladowana w szkole z powodu swojego nietypowego wyglądu. Z kolei Kogut nie nadąża za specyficznym rozrywkowym trybem życia swojego ojca (Michał Czernecki).Każdy z bohaterów zaczyna mieć problemy ze zdrowiem psychicznym i zostaje skierowany na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Tam rodzi się między nimi przyjaźń. Oddziałem, na którym się znajdują kieruje Ordynator Kern - postać równie profesjonalna jak i komiczna (w tej roli Janusz Chabior)."Mental" to fiński serialowy hit stacji YLE, który obejrzało w tym kraju 3,5 miliona widzów. Jego adaptacje powstały między innymi we Francji, Włoszech i Niemczech. Polska wersja produkowana jest przez TFP sp. z o.o. Za reżyserię i adaptację scenariuszy odpowiedzialny jest Kordian Kądziela.