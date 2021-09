Kultowy serial "Pomoc domowa" od września w Antena HD

Łukasz Szewczyk

• Słynny komediowy serial amerykański "Pomoc domowa" wraca na telewizyjne ekrany

"Pomoc domowa" (The Nanny) / Fot. materiały prasowe

Roztargniona i sympatyczna Francine "Fran" straciła pracę w salonie sukien ślubnych. Trafia do domu owdowiałego, bogatego producenta teatralnego, Maxwella Sheffielda i staje się opiekunką trójki jego dzieci. Max jest Brytyjczykiem, w oczach Fran zbyt poważnym i powściągliwym. Margaret "Maggie" jest starszą córką Maxwella. Przed pojawieniem się niani w domu, była cichą i ułożoną nastolatką. Kolejnym dzieckiem jest Brighton, który straszył nianie sztuczkami z "umieraniem". Ciągle naśmiewał się ze swojej starszej siostry i dokuczał jej. Najmłodsza jest Grace "Gracie" - dziewczynka nieprzeciętnie inteligentna. Uczęszcza na terapię do psychologa po tym jak straciła matkę, ale zakończyła ją, gdy nawiązała silną więź z Fran. Gdy w willi pojawia się pełna życia Fran Fine, dzieci oraz Max zmieniają się na lepsze.Serial dostał nagrodę Emmy oraz 12 nominacji w tym do Złotych Globów dla najlepszego serialu komediowego, aktorki, kostiumów.Powtórki w sobotę i niedzielę