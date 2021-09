Wrzesień z Metallicą w Antyradiu

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu antena Antyradia będzie należała do Metalliki.

• Słuchacze będą mieli szansę wziąć udział w przedpremierowym odsłuchu specjalnej reedycji "Czarnego albumu" zespołu wraz z dziennikarzami stacji, przejechać się wyjątkową czarną Wołgą po Warszawie, a także uczestniczyć w plenerowej imprezie tematycznej.

30 lat temu ukazała się kultowa płyta Metalliki - "The Black Album". Z tej okazji muzycy wydają specjalną reedycję albumu w zremasterowanej wersji, który ukaże się na rynku 10 września oraz "Metallica Blacklist" z 53 zaskakującymi coverami swoich utworów w wykonaniu różnych gwiazd świata muzyki. Całkowity dochód ze sprzedaży tego drugiego zostanie przekazany na cele charytatywne. Fizyczna wersja albumu "Metallica Blacklist" pojawi się w sprzedaży 1 października, ale już niebawem będzie można go zdobyć na antenie Antyradia, a także wygrać zaproszenia na przedpremierowe odsłuchy zremasterowanej wersji "The Black Album".Pierwszy z nich zostanie zorganizowany 9 września w studiu odsłuchowym Sound Club w Warszawie, a dzień później w ramach akcji "Czarna Wołga porywa słuchaczy Antyradia" zwycięscy słuchacze wezmą udział w wyjątkowej imprezie plenerowej. Jej uczestnicy przejadą się po Warszawie specjalnie wystylizowaną, "metallikową" czarną Wołgą, w której rozbrzmiewać będą kultowe utwory z nowej wersji "Czarnego albumu", jak również będą mieli okazję m.in. zdobyć płyty i wyjątkowe gadżety związane z Metallicą, porozmawiać z dziennikarzami przy mikrofonie i podzielić się własnymi historiami związanymi z zespołem, czy zrobić niepowtarzalne zdjęcia podczas zamkniętego eventu.Od 13 września do 3 października Antyradio zorganizuje konkursy antenowe, w których do wygrania będą m.in. czteropłytowe albumy "Metallica Blacklist", bluzy, czapki, long sleevy i inne unikatowe gadżety związane z zespołem.Z oczywistych względów, we wrześniu w Antyradiu będzie można usłyszeć więcej utworów Metalliki. Akcja organizowana jest we współpracy z Universal Music Polska.