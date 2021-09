Nowa odsłona internetowego serwis dziennika Rzeczpospolita

Łukasz Szewczyk

• Wystartowała nowa odsłona portalu internetowego rp.pl.

• Zmianie uległ nie tylko wygląd i układ witryny, ale również cała platforma technologiczna, na której jest ona zbudowana

Gruntownej przebudowie uległy układ i konstrukcja strony widoczne dla użytkownika. Charakteryzują się one większą przejrzystością zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych. Najnowsze technologie zastosowane przy budowie witryny, jak również zmniejszenie liczby odnośników na stronie głównej wpłyną w sposób istotny na szybkość ładowania serwisu i wygodę użytkownika podczas nawigacji po nim. W tym ostatnim ma pomóc również nowe, bardziej przejrzyste menu serwisu. Dla większego podkreślenia powiązania wizualnego witryny rp.pl z ponad 100-letnią marką, jaką jest "Rzeczpospolita", zmieniona została również podstawowa czcionka portalu na tą kojarzoną z drukowaną wersją dziennika.- mówi red. naczelny rp.pl Cezary Szymanek.Witryna rp.pl w nowej odsłonie jest oparta na stworzonym od podstaw systemie zarządzania treścią (tzw. CMS - content management system) oraz wdrożonych wcześniej dedykowanych systemach e-commerce i paywall. Przebudowany CMS umożliwia pracę wszystkich działów redakcji z zachowaniem wszystkich struktur produkcyjnych, począwszy od dziennikarzy, po korektę i wydawców. Docelowo pisanie, edytowanie, a następnie publikowanie treści będzie się odbywało przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej niezależnie od docelowych kanałów, jakimi będą serwis internetowy, aplikacja mobilna, wydanie papierowe czy archiwum.- mówi prezes zarządu Gremi Media SA Tomasz Jażdżyński. -- dodaje.Projekt nowej witryny i systemu CMS został opracowany wewnętrznie przez specjalistów Gremi Media z działów Nowe Media i IT. Oprogramowanie wykonała krakowska firma Quantoo. Docelowo na nowe systemy zostaną przeniesione również pozostałe witryny wydawnictwa, takie jak m.in. parkiet.com czy sportdziennik.com. Staną się one także bazą do przebudowy innych produktów, takich jak np. nowe wersje aplikacji mobilnych czy archiwów.Serwis rp.pl kierowany jest przede wszystkim do użytkowników szukających aktualnych informacji przydatnych w pracy, a także wiedzy dotyczącej sytuacji gospodarczo-politycznej. Zawiera kompleksowy wybór tematów związanych z ekonomią, prawem oraz bieżącymi wydarzeniami w oparciu o bogatą stronę multimedialną. Według danych Gemius Mediapanel w okresie styczeń-czerwiec 2021 rp.pl miesięcznie odwiedziło średnio ponad 4,6 mln użytkowników. 3,9 mln z nich korzysta z serwisu za pomocą urządzeń mobilnych, co stanowi ok. 85 proc. wszystkich użytkowników.