Początek fazy playoff NASCAR Cup Series na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Sezon zasadniczy NASCAR Cup Series dobiegł końca. Po dwudziestu sześciu wyścigach poznaliśmy szesnastkę, która teraz będzie walczyła o mistrzostwo.

• Początek tegorocznej fazy playoff to wyścig Southern 500 na torze Darlington Raceway. Transmisja na antenie Motowizji.

Zwycięstwo Ryana Blaneya w wyścigu Coke Zero Sugar 400 zakończyło tegoroczny sezon zasadniczy. Większa część czołowej szesnastki, która awansuje do fazy playoff była już znana od pewnego czasu, ale ostatnie elementy układanki zostały dopasowane dopiero podczas rundy na Daytona International Speedway. Początek fazy playoff to moment, w którym punkty owej szesnastki są resetowane na jednakowym poziomie, a następnie dodawane są do nich tak zwane punkty playoff, które kierowcy wywalczali na metach segmentów każdego wyścigu sezonu oraz wygrywając zawody. Przed rozpoczęciem finałowej fazy sezonu liderem klasyfikacji będzie Kyle Larson, który na swoim koncie dzięki zwycięstwom i mistrzostwie w sezonie zasadniczym zgromadził aż 2052 punkty. Tuż za nim pojawiają się Blaney, Truex Jr. i Kyle Busch, którzy wspólnie z Chasem Elliottem, będącym na piątej pozycji, zgromadzili nieco ponad 2020 punktów. W pierwszej dziesiątce z mniejszym dorobkiem pojawiają się jeszcze Bowman, Hamlin, Byron, Logano i Keselowski. Kierowcy spoza pierwszej dziesiątki to: Kurt Busch, Christopher Bell, Michael McDowell - zwycięzca Daytony 500, Aric Almirola, Tyler Reddick, który dostał się do playoffów jako ostatni i Kevin Harvick. Dorobek tej ostatniej grupy nie waha się pomiędzy 2008 a 2002 punktami.Faza playoff składa się z dziesięciu wyścigów. Każdy z nich pokażemy na antenie Motowizji. Po pierwszych trzech eliminacjach z walką o mistrzostwo pożegna się czwórka kierowców. Podobnie będzie po szóstym i po dziewiątym wyścigu. Ostatecznie do wielkiego finału, który odbędzie się 7 listopada na Phoenix Raceway, awansuje tylko czołowa czwórka, spośród której wyłoniony zostanie tegoroczny mistrz NASCAR Cup Series.Cook Out Southern 500 - pierwszy wyścig tegorocznej fazy playoff odbywa się na torze Darlington Raceway, na którym kierowcy NASCAR ścigają się już od 70 lat. Obiekt o charakterystycznym kształcie przypominającym kurze jajo i długości blisko półtorej mili jest jednym z najbardziej technicznych torów w stawce. Rzuca wyzwanie zarówno kierowcom jak i inżynierom, którzy pracują nad ustawieniami samochodów. Dodatkowo wyścig Southern 500 jest jednym z najdłuższych w sezonie, jeżeli chodzi o czas, jaki kierowcy spędzają za kierownicami swoich maszyn.W tym roku będzie to już drugie spotkanie NASCAR Cup Series z owalem w Karolinie Południowej. Pierwszy raz kierowcy pojawili się tam 9 maja. Zwycięzcą został wówczas Martin Truex Jr. Niedzielny wyścig będzie zatem dla niego dobrą okazją, aby przypomnieć sobie poprzedni sukces i szybko awansować do kolejnego etapu fazy playoff. W maju w pierwszej piątce obecni byli jeszcze: Larson, Kyle Busch, Byron i Hamlin.Transmisja z wyścigu Cook Out Southern 500 już w nocy z 5 na 6 września, dokładnie o północy. Zmagania kierowców jak zwykle skomentują dla państwa Michał Budziak i Szymon Tworz.Transmisje NASCAR we wrześniu na antenie Motowizji:• NASCAR 2021 Darlington Raceway - transmisja wyścigu - niedziela, 5 września, godz. 24:00• NASCAR 2021 Richmond Raceway - retransmisja wyścigu - niedziela, 12 września, godz. 20:00• NASCAR 2021 Bristol Motor Speedway - retransmisja wyścigu - niedziela, 19 września, godz. 20:00• NASCAR 2021 Las Vegas Motor Speedway - transmisja wyścigu - poniedziałek, 27 września, godz. 01:00