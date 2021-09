Radio ZET z plenerowym studiem "Dzień dobry bardzo" i trasą śniadaniową

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (6 września 2021 roku) ruszy czwarta edycja "Wielkiej trasy śniadaniowej Radia ZET".

• Przez dwa tygodnie Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz będą przemierzać Polskę, częstując mieszkańców odwiedzanych miast śniadaniem i wspólnie z nimi prowadząc poranne programy "Dzień Dobry Bardzo" z plenerowego studia emisyjnego.

Na tegorocznej trasie znajdzie się dziesięć miast, a wśród nich: Olsztyn, Kętrzyn, Grudziądz, Starogard Gdański, Inowrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Kluczbork i Ostrów Wielkopolski.Codziennie od 6:00 do 10:00 stacja będzie bezpłatnie serwować pożywne zestawy śniadaniowe. A już o 5:30 mieszkańcy spotkają gospodarzy programu "Dzień Dobry Bardzo", którzy poprowadzą program z mobilnego studia panoramicznego. "Wielka trasa śniadaniowa Radia ZET" będzie okazją zarówno do zjedzenia smacznego porannego posiłku w drodze do szkoły czy pracy, ale też stworzy możliwość uczestnictwa w programie na żywo oraz spotkania z dziennikarzami i podpatrzenia, jak wygląda ich radiowy dzień od kuchni.