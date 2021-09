Zamki, pałace i dworki w nowym sezonie programu Planete+ "Polska z góry"

Łukasz Szewczyk

• Nie zdajemy sobie sprawy jak wiele znajdziemy w Polsce ciekawych zamków, dworków i pałaców.

• W każdym regionie odkryć możemy architektoniczne perełki, z którymi wiążą się niezwykłe historie.

Niemal z każdym zamkiem związana jest jakaś tajemnicza historia lub legenda. Są to również opowieści o prawdziwych losach mieszkańców, które pozawalają inaczej spojrzeć na budowle sprzed wieków. W nowych odcinkach "Polska z góry. Zamki, dworki, pałace 2" kamery ponownie poszybują nad Polską, by z lotu ptaka spojrzeć na zamki obronne królów i książąt, pałace magnackich rodów, szlacheckie dwory i dworki.W premierowym sezonie widzowie odwiedzą Kujawy, Mazowsze, Podlasie i kilkadziesiąt innych regionów Polski. Polecimy do zamku w Golubiu - Dobrzyniu, który szczególnie upodobali sobie współcześni miłośnicy turniejów rycerskich. Tam poznamy intrygujące losy jednej z jego mieszkanek, siostry króla Zygmunta III, Anny Wazówny. W Szamotułach dowiemy się dlaczego tamtejszy zamek nawiedza widmo pięknej księżniczki opłakującej swój los, a w Poznaniu odwiedzimy najmłodszy zamek w Europie. Miłośnikom polskiej literatury z pewnością spodoba się wyprawa do dworu Władysława Reymonta w Kołaczkowie, natomiast fanom rycerskich legend - Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.oraz w serwisie Canal+ Online.