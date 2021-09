Startuje polska edycja kontrowersyjnego show randkowego z golasami. "Magia nagości. Polska" w Zoom TV (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Zapowiada się najbardziej gorrrrrrąca telewizyjna premiera tej jesieni

• Zoom TV rozpoczyna emisję programu "Magia nagości. Polska", który wzbudza sporo kontrowersji od wielu miesięcy.

• Program jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich [18+]

"Magia nagości. Polska" w Zoom TV / Fot. Krystian Szczęsny

Beata Olga Kowalska prowadzącą polską edycję show "Magia nagości" / Fot. Krystian Szczęsny

Na antenie Zoom TV debiutuje polska edycja randkowego show "Magia nagości". Od momentu zapowiedzi produkcji, program budzi sporo kontrowersji. Początkowo premiera była zaplanowana na wiosnę 2021 roku, jednak nadawca zdecydował się wstrzymać emisję i przenieść na jesień. Dlaczego? Nadawca oficjalnie nie zdradził przyczyn swojej decyzji. Wiadomo jednak, że jeszcze przed emisją programu do KRRiT napływały skargi, że program "może mieć negatywny wpływ na psychikę widzów". Szczególnie młodych widzów."Magia nagości. Polska" to show randkowy, którego uczestnicy wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę jedynie na podstawie ich... nagich ciał. Program jest swoistym eksperymentem telewizyjnym, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wybór partnera lub partnerki wyłącznie w oparciu o cechy fizyczne determinuje na przykład powodzenie związku.Uczestnicy programu, jedynie na podstawie atrakcyjności fizycznej, wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę spośród pięciu nagich osób, ukrytych w kolorowych kabinach. Poszczególne części ciała kandydatów są stopniowo odsłaniane, a wybierający, przed podjęciem ostatecznej decyzji, sam musi pokazać się w studiu zupełnie nago.Polską edycję show randkowego "Magia nagości" w Zoom TV poprowadzi Beata Olga Kowalska. Jest aktorką teatralną i telewizyjną. Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, była związana m.in. z Teatrem Nowym i Teatrem Powszechnym w Łodzi oraz Teatrem Muzycznym w Gdyni. Wystąpiła w popularnych polskich serialach telewizyjnych. Oprócz serialu "Ranczo" były to m.in. takie produkcje, jak "M jak miłość", "Plebania" i "Ojciec Mateusz". Brała udział w popularnym programie rozrywkowym "Twoja twarz brzmi znajomo"- mówi o swoim udziale w programie Magia nagości. Polska Beata Olga Kowalska.Jesienią stacja zaprezentuje pięć premierowych odcinków.W pierwszym odcinku drugiej połówki dla siebie będzie szukała wesoła i pogodna 55-letnia Iwona, Lubi perfumy, muzykę pop i taniec. Dużo biega, chodzi na siłownię. Jej drugim zajęciem i pasją jest fotomodeling. Zawsze marzyła o aktorstwie i modelingu, wreszcie przyszedł czas, że to wcieliłam go w życie. I świetnie się tym bawi, fotografuje się również nago, pozuje do aktów. Szuka kumpla, partnera, szczerego i opiekuńczego. Wygląd to dla niej rzecz wtórna.Drugi bohaterem odcinka będzie 24 lat Michał. Jest artystą, tworzy sztukę współczesną: od obrazów po rzeźby Praca jest dla niego pasją i całym życie. Zaczynał w piwnicy u dziadka, teraz wystawy jego prac odbywają się w światowych stolicach. Kiedyś był przekonany, że swoją przyszłość zwiąże ze sportem. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego (walka szermiercza w szpadzie). Kocha też stare, zabytkowe samochody. Naprawia je w wolnych chwilach i wyjątkowo zamiast umazany farbą kończy umazany smarem.Show "Magia nagości. Polska" jest oparty na popularnym brytyjskim formacie "Naked Attraction" produkcji Studia Lambert, które jest częścią All3Media. Program cieszy się dużą popularnością wśród widzów w innych krajach. Oprócz Polski format sprzedano do ponad 70 krajów świata (m.in. do Danii, Finlandii, Niemiec, Rosji czy Włoch). Zagraniczne edycje są emitowane w Zoom TV od marca 2019 i cieszą się dużą popularnością.