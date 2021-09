"Klub rozwodników", "Trolle 2", "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Klub rozwodników", "Trolle 2", "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" , "Milczenie", "O zmierzhcu", "Śmierć pasa"

"Klub rozwodników" / Fot. materiały prasowe

Weekend filmowych premier wrozpocznie dreszczowiec(Canal+ Premium). Rozwiedziony alkoholik i były myśliwy Rayburn Swanson (Nikolaj Coster-Waldau) żyje w poczuciu winy. Strzeże rezerwatu, który nazwał na cześć swojej córki Gwen. Zniknęła ona z jego samochodu pięć lat temu, gdy mężczyzna zatrzymał się na chwilę, by kupić whiskey. Teraz samotnik rusza tropem mordercy, który w lasach poluje na bezbronne dziewczyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi także szeryf Alice Gustafson (Annabelle Wallis). Rayburn wie, że sprawca może mieć związek z zaginięciem Gwen. Udaje mu się ocalić ściganą przez oprawcę Molly (Charlotte Lindsay Marron). Zrozpaczony ojciec wiele ryzykuje, by dopaść winnego i poznać prawdę o tragicznym losie ukochanej córki.Kolejna propozycja to film animowany(Canal+ Premium). Poppy wiedzie spokojne życie w swoim kolorowym i rozśpiewanym królestwie. Pewnego dnia dowiaduje się, że poza jego granicami istnieją także inne krainy zamieszkane przez trolle. W każdym z nich rozbrzmiewają inne rytmy. Tak jak ona kocha pop, tak zamieszkujące odległe lądy stworki wolą rock, funk, techno, country czy muzykę klasyczną. Zaciekawiona królowa wraz z Mrukiem i innymi przyjaciółmi rusza w podróż, by poznać i zjednoczyć swoich pobratymców. Będzie musiała stawić czoło zbuntowanej Barb, która chce sprawić, by we wszystkich krainach rządził wyłącznie rock. Kontynuacja hitu z 2016 roku trzyma się sprawdzonej recepty na sukces - radosna, niezwykle kolorowa animacja naszpikowana jest wielkimi przebojami, pokazując jednoczącą siłę muzyki i potrzebę tolerancji.Na zakończenie weekendu komedia(Canal+ Premium). Nieśmiały i nieco fajtłapowaty Ben (Arnaud Ducret) odkrywa, że ukochana żona go zdradza. Zdruzgotany pechowiec po pięciu latach małżeństwa znów jest wolny i musi na nowo ułożyć sobie życie. Pomaga mu w tym dawny kumpel ze studiów, Patrick (François-Xavier Demaison), który po rozwodzie zbił majątek i rzucił się w wir rozrywek. W jego willi obaj panowie zakładają klub, do którego dołączają inni single z odzysku. Ich celem jest dobra zabawa. Ben korzysta z uroków życia, a kolejne imprezy i podboje mają uleczyć jego złamane serce. Gdy jednak poznaje Marion (Caroline Anglade), odkrywa, że tak naprawdę wciąż jest niepoprawnym romantykiem i marzy o prawdziwej miłości.premiera akcji(4 września). Zawodowy zabójca (Anson Mount), który sam siebie nazywa Wirtuozem, w każdych okolicznościach zachowuje zimną krew. Opanowany i skrupulatny zawsze działa z morderczą precyzją. Mężczyzna otrzymuje od swojego mentora (Anthony Hopkins) najtrudniejsze zadanie, jakie dotąd mu zlecono. Musi wytropić, a następnie zabić człowieka, choć nie wie, jak on wygląda ani kim jest. Jedyne dane, jakie ma, to czas i miejsce, gdzie będzie mógł zobaczyć swoją przyszłą ofiarę. Po dotarciu do wskazanej restauracji o godzina 17.00 Wirtuoz zastaje w niej kilka osób, w tym szeryfa. Mimo to ryzykując życie, musi rozpocząć polowanie. Jego plany może jednak pokrzyżować spotkanie z pewną niezwykle atrakcyjną kobietą (Abbie Cornish).Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie dramat(4 września, Cinemax 2). Koniec lat 40. XX wieku. W spustoszonej litewskiej prowincji rządy sprawują Sowieci. W pobliskich lasach ukrywają się partyzanci i próbują stawić opór okupantom. Buntowników wspiera dziewiętnastoletni Unte (Marius Povilas Elijas Martynenko) wraz ze swoim przybranym ojcem. Chłopak usiłuje się dowiedzieć czegoś więcej na temat swojej przeszłości - wkrótce nadaje się ku temu okazja. Unte konfrontuje się z tragiczną historią swojej rodziny, a niebawem także z przemocą i zdradą w grupie, którą postanowił wesprzeć.W niedzielę(5 września, Cinemax 2). Mario (Guillermo Arengo) prowadzi spokojne, niczym niezakłócone życie. Pracuje jako weterynarz. W jesieni życia towarzyszy mu żona Sylvia (Pelusa Vidal). Pewnego dnia w klinice weterynaryjnej dochodzi do śmierci psa, a następująca po tym paranoja żony Maria wprowadza zamęt w jego uporządkowany świat. Jedna z teorii spiskowych Sylvii doprowadza do konfliktu między córką pary i jej mężem, których zaprosili do swojego domu.