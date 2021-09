Premiera nowego serialu komediowego Polsatu "Kuchnia".

Łukasz Szewczyk

• Gwiazdorska obsada, zabawne dialogi i aromaty francuskiej kuchni

• Polsat rozpoczyna emisję nowego serialu komediowego "Kuchnia"

• W rolach głównych Tomasz Karolak, Maria Dębska, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Eryk Lubos oraz Patryk Cebulski.

Serial "Kuchnia" opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji "Claude Monet", specjalizującej się w kuchni francuskiej. Głównym bohaterem serialu jest mistrz wpadek - początkujący kucharz Maks (Patryk Cebulski). Nowa praca, a przede wszystkim utytułowany, ale i wybuchowy szef Wiktor Bojarski (Tomasz Karolak) stawia przed nim wyzwania, którym nie do końca potrafi sprostać. Wiktor to wirtuoz w kuchni, który fachu nauczył się na renomowanej uczelni w Paryżu. Jego pasją i sposobem na życie jest gotowanie. To artysta pochodzącym z rozbitej rodziny, którego cechuje nieumiejętność utrzymania relacji, przez co nadużywa alkoholu i uprawia hazard.- powiedział Tomasz Karolak.Wiktoria Gonczar (Maria Dębska) w roli temperamentnej pani manager, zarządza restauracją, ale też interweniuje w sprawach dotyczących personelu. Sama wplącze się w romans z Maksem....który mocno namiesza w jej życiu i restauracji.- zdradziła Maria Dębska.Borys Szulc (Eryk Lubos) to charyzmatyczny właściciel, który dba głównie finanse restauracji. Natomiast Helena (Marta Żmuda -Trzebiatowska) czyli szefowa kuchni konkurencyjnej restauracji, nie raz wprowadzi zamęt w "Claude Monet".- powiedziała Marta Żmuda - Trzebiatowska.Nie mniej ważną rolę odgrywają kucharze i obsługa restauracji, którzy biją się o aprobatę szefa, przekupują swoich przełożonych i siebie nawzajem. Mają swoje tajemnice, wplątują się w skomplikowane miłosne relacje, snują intrygi które niejednokrotnie doprowadzają do komicznych katastrof.Na czele serialowej "Kuchni" stoi Okił Khamidov, twórca hitu "Kowalscy kontra Kowalscy", który odpowiada za reżyserię oraz scenariusz. Serial został wyprodukowany przez Polot Media.