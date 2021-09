Startuje nowa edycja "Mam talent". Sporo zmian w ekipie, nowe zasady

Łukasz Szewczyk

• TVN rozpoczyna emisję 13 edycji popularnego talent-show "Mam talent"

• Na widzów czeka sporo zmian: nowy prowadzący, nowa osoba w jury oraz nowe zasady

Rusza emisja nowej edycji programu "Mam talent". W tym sezonie w programie pojawi się nowy juro - Jan Kliment, czeski tancerz i choreograf. W jury niezmiennie zobaczymy także Małgorzatę Foremniak i Agnieszkę Chylińską w jurorskim składzie. Z kolei Michał Kempa dołączy do Marcina Prokopa w roli drugiego prowadzącego "Mam talent!". Nie tylko komik uprawiający stand-up comedy, ale również dziennikarz radiowy i telewizyjny.W 13. edycji pojawią się dwie nowe zasady. Jedną będzie "platynowy przycisk". Dzięki niemu, wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału. Drugą będzie "dzika karta", czyli przepustka do finału. Otrzyma ją osoba, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od telewidzów.