Teleturnieje jesienią w TVP. Urodziny Brzozowskiego i benefis Trojanowskiej w "Jaka to melodia?"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska rusza z nowymi sezonami swoich teleturniejów.

Rafał Brzozowski, gospodarz show "Jaka to melodia?" skończył w tym roku 40 lat. Z tej okazji w programie szykuje się wielka, muzyczno-urodzinowa feta. Na rozśpiewanej i roztańczonej domówce u Rafała (rozpisanej na kilka odcinków specjalnych) pojawią się gwiazdy sceny, estrady, dużego i małego ekranu, wokaliści, sportowcy, aktorzy, prezenterzy, ludzie wielu pasji i profesji. Łączy ich miłość do muzyki i sympatia do Rafała. Na urodzinowym party u Rafała jako pierwsze pojawią się trzy artystki: Anna Dereszowska, Magdalena Waligórska i Agnieszka Włodarczyk. Nie zabraknie muzycznych fajerwerków i zabawy przy polskich i światowych hitach. W programie na widzów czekają też niespodzianki, a wśród nich występ JRafał brzozowskiego w duecie z królową polskiej piosenki Marylą Rodowicz.W jesiennej edycji programu "Jaka to melodia?" świętować będzie też Izabela Trojanowska. Benefis artystki to doskonała okazja, by powspominać jej lata na scenie, przywołać barwne anegdoty oraz przypomnieć największe przeboje wspaniałej wokalistki. W programie wystąpią ponadto rumuńska piosenkarka i producentka muzyczna Olivia Addams, która przebojem "Dumb" podbiła listy przebojów na całym świecie. Specjalnie dla widzów show "Jaka to melodia?" zaśpiewa również Francesco Monte. Swoje przeboje wykona również francusko-włoska formacja Shanguy.Premierowe odcinki programu "Jaka to melodia?" od poniedziałku do piątku o godz. 17.15, w soboty o godz. 17.30 oraz niedziele o godz. 18.30 na antenie TVP1.Na antenę wracają także:(od poniedziałku do piątku o godz. 18.20),(od poniedziałku do piątku o godz. 18.55 w TVP1),(od poniedziałku do piątku o godz 16.00, weekendy o godz. 14.35 w TVP2),(sobota, godz. 18.30, w TVP2),(sobota i niedziela o godz. 14.00, w TVP2).Jesienią wracają także, czyli widowiska telewizyjne łączące treści edukacyjne z rozrywkową formułą teleturnieju. Uczestnicy programu oraz widzowie przed telewizorami w sześciu rundach odpowiadają na 36 pytań. Przygotowanych przez ekspertów z danej dziedziny. Dopełnieniem są felietony, ciekawostki oraz występy artystyczne. Wygrane pieniądze przeznaczane są na cele charytatywne lub edukacyjne. Jesienią zaplanowano(22 września). Widzowie mogą rozwiązywać test online