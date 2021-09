"Miasto Kobiet" powraca do TVN Style. Co w pierwszym odcinku?

Łukasz Szewczyk

• "Miasto kobiet" to jeden z najbardziej kultowych programów w historii TVN Style.

• Program po kilkunastoletniej przerwie powraca na antenę.

Nadszedł czas kobiet, które chcą zadawać pytania, a nie pouczać, rozważać argumenty innych zamiast narzucać swoje zdanie, słuchać, a nie przepytywać. Czas kobiet, które chcą mówić, ale też być uważnie wysłuchane. Przez blisko 11 lat uwielbiany przez widzki format poruszył wiele ważnych tematów i rozpoczął szeroką dyskusję w istotnych dla kobiet kwestiach. Teraz zobaczymy go w nowej odsłonie. Poznamy inspirujących gości, również tych z pierwszych stron gazet, Internetu i portali społecznościowych oraz przysłuchamy się rozmowom, które będą żyć własnym życiem jeszcze długo po zakończeniu emisji odcinka... To program, w którym w końcu wyraźnie wybrzmi głos kobiet.Marzena Rogalska była pierwszą gospodynią "Miasta Kobiet". Teraz wraca w dobrze znane sobie miejsce, by na nowo odkryć, jakie są współczesne Polki, co je martwi, cieszy, czego się obawiają. Dołączą do niej Aleksandra Kwaśniewska oraz Olga Legosz. Przed nimi żarliwe dyskusje, emocjonujące wymiany poglądów i interesujący goście.W pierwszym odcinku nie może zabraknąć rozmowy o kobiecej sile i przyjaźni. O wsparciu przyjaciółek na różnych etapach życia opowie widzkom Zosia Zborowska - Wrona. Swoimi doświadczeniami w tym obszarze podzieli się także mentorka Agnieszka Maciąg.Będzie też praktycznie. Pandemia spowodowała, że wiele kobiet musiało zastanowić się nad swoim życiem zawodowym. Kiedy warto zastanowić się nad przebranżowieniem? Co wziąć pod uwagę zmieniając zawód? Swoją historię opowie Joanna Marcysiak, która postanowiła zwolnić, postawić na podróże i zająć się sprzedażą dywanów."Miasto kobiet" odwiedzą też ojcowie Piotr Kraśko oraz profesor Marcin Matczak. Jak wychowują swoje dzieci? Czy mają jakieś niezawodne patenty? Czego nigdy nie powiedzieliby swoim latoroślom? Z rozmowy dowiemy się też co zrobił tata rapera Maty, kiedy po raz pierwszy usłyszał jego słynny utwór "Patointeligencja".