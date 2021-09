"Szansa na sukces" jesienią w TVP2. Eliminacje do Eurowizji Junior i Debiutów w Opolu 2021

Łukasz Szewczyk

Jesienią na widzów czekają dwie edycje programu "Szansa na sukces". W ramachzwycięzca będzie miał szansę reprezentować Polskę na festiwalu Eurowizja Junior 2021 w Paryżu. Występy młodych wokalistów, w wieku od 9 do 14 lat, ocenią jurorzy: Cleo, Misha Kostrzewski i Marianna Józefina Piątkowska. Gospodarzem programu będzie Marek Sierocki. O tym, kto wygraprzesądzą SMS-y od widzów oraz Jury programu.Z koli w ramachutalentowani wokaliści mają szansę spełnić swoje marzenie o występie w koncercie "Debiuty" na 59. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W każdym odcinku wystąpi siedmioro wykonawców. Zwycięzcy poszczególnych etapów wezmą udział w wielkim finale, podczas którego jury i widzowie Dwójki w głosowaniu SMS zdecydują, kto będzie miał szansę na opolskie "Debiuty".Od 5 września eliminacje do Eurowizji Junior 2021, od 4 października eliminacje do opolskich "Debiutów"