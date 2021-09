Rusza jubileuszowy sezon "MasterChef" w TVN. Na początek rywalizują najlepsi z najlepszych

Łukasz Szewczyk

• Magda Gessler, Ania Starmach i Michel Moran rozpoczynają poszukiwania kolejnego polskiego MasterChefa

• Na początek powrót najlepszych

Zanim poznamy uczestników jubileuszowej edycji, w studio pojawią się ci, którzy w poprzednich latach skradli podniebienia jurorów. W konkurencjach drużynowych walczyć będą ekipy czterech ostatnich edycji show. Najlepsi z najlepszych przygotują finger food party, a także tort na 10-lecie polskiego MasterChefa.Wygrani przekażą nagrodę pieniężną na wybrany przez siebie szczytny cel. Wśród uczestników między innymi: Matteo Brunetti, Rafał Fidyt, Laurentiu (Lorek) Zediu, Martyna Chomacka, Magda Waś i Sylwia Garska-Chmarycz.Na zawodników jesiennej edycji czekają spotkania z ciekawymi gośćmi. Już w pierwszym odcinku na Placu Szczepańskim w Krakowie powita ich zwyciężczyni pierwszej edycji programu - Basia Ritz. W kolejnych konkurencjach kuchnię MasterChefa odwiedzą też zdobywca gwiazdki Michelin - Przemysław Klima, specjalista od dań mięsnych - Tomasz Jakubiak, a także laureatka ostatniego sezonu - Ola Juszkiewicz. W studio pojawi się również najlepsza trójka szóstej edycji MasterChefa Juniora - Jagoda Łaganowska, Kazik Józefowicz i Staś Zawłocki. Niespodzianką będzie wizyta Małgorzaty Sochy, która wesprze zawodników w przygotowaniu dań na pierwszą randkę.Wydarzeniem jubileuszowego sezonu okaże się test od Jamiego Oliviera. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie smacznych posiłków z produktów, które Brytyjczyk ma w swojej lodówce. Kucharz pokaże też, jak przyrządzić danie z halibutem w roli głównej. Z kolei wyjątkowy masterclass przeprowadzi Paco Perez, jeden z najbardziej utytułowanych szefów kuchni na świecie. W jaki sposób zawodnicy zainspirują się jego potrawą?Kolejnym wyzwaniem będą najbardziej wymagające produkty zebrane ze wszystkich edycji programu - bycze jądra, grasica, ziarna kawy, świński łeb czy żabnica. Przyszli mistrzowie kuchni zmierzą się też z trzema rodzajami sufletów - serowym, słodkim i warzywnym, a także z wariacją jabłecznika. Z kolei Wojciech Korfel poprosi uczestników o stworzenie oszałamiającej smakowo i wyglądem potrawy wegańskiej.W konkurencji drużynowej zawodnicy pod okiem Dariusza Barańskiego będą musieli przygotować lunch dla winolubnych gości - czyli sommelierów - przystawkę pasującą do białego wina, danie główne do czerwonego oraz deser do różowego. Z kolei w Pałacu Mała Wieś kucharze zaserwują ekskluzywny lunch dla ambasadorów, składający się z amuse-bouche, przystawki, dania głównego i deseru.Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych, kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej i statuetkę 10. polskiego MasterChefa.