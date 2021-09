Talk-show "Pacześ Show" jesienią w Comedy Central Polska

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2021 roku na antenie Comedy Central Polska zadebiutuje autorski format rozrywkowy Rafała Paczesia - "Pacześ Show".

Program "Pacześ Show" utrzymany jest w konwencji amerykańskiego late-night talk show. Do każdego z 12-tu odcinków gospodarz zaprasza znane osoby, z którymi dyskutuje na temat, który jest lejtmotywem odcinka. Na ekranie zobaczymy m.in. Marcina Gortata, Beatę Pawlikowską czy Katarzynę Grocholę.W studio regularnie pojawiać się będą także inne twarze polskiej sceny komediowej, w tym Łukasz Lotek Lodkowski z przygotowanymi grami i zabawami oraz Kacper Ruciński, który wróci do dubbingowania. Cała trójka stand-uperów, wraz z Januszem Pietruszką, będzie występować także w emitowanych na antenie Comedy Central Polska skeczach.- komentuje Daniel Reszka, VP Comedy&Entertainment, Youth&Music ViacomCBS Networks CE.Premierze towarzyszy kampania promocyjna, która wystartowała 30 sierpnia na kanałach z portfolio marki ViacomCBS. Kampania zewnętrzna ruszy 6 września i potrwa do 11 października. Będzie prowadzona na nośnikach outdoorowych (autobusy w największych polskich miastach), w tym digital outdoor oraz w internecie. Za kreację odpowiada agencja Kalicińscy, a działania reklamowe zaplanował dom mediowy Wavemaker.Program został wyprodukowany przez platformę WOW, a ViacomCBS nabył licencję na jego nadawanie.