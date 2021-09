Serial "Receptura" debiutuje na antenie TVN

Łukasz Szewczyk

• Widzowie TVN poznają nową, fascynującą historię, której akcja rozgrywa się w dwóch płaszczyznach czasowych - w okresie międzywojennym oraz obecnie.

• Nowy serial "Receptura" w wyjątkowy, a zarazem intrygujący sposób łaczy ze sobą perspektywę tradycji ze współczesnością.

Zosia Żakowska studiuje architekturę. Kierunek - jak pokaże historia - wybrała nieprzypadkowo. Od kilku lat mieszka w Warszawie, która skradła serce i wywróciła jej życie do góry nogami. Również uczuciowe. Z dala od rodzinnego miasta Zośka uświadamia sobie, że jej związek z chłopakiem z rodzinnej miejscowości, Andrzejem, wypalił się. Kiedy decyduje się na rozstanie, odkrywa, że spodziewa się dziecka. Czy to jednak wystarczający powód, aby trwać w nieszczęśliwej relacji? Zwłaszcza że na horyzoncie pojawia się ten trzeci - Tomek, uczelniany James Dean. Chłopak z błyskiem w oku, ale też nie do końca jasnymi zamiarami.Wkrótce umiera ukochana babcia Zosi, Kazimiera. Na otarcie łez staruszka zostawia po sobie coś, co odkrywa przed wnuczką siłę kobiet z ich rodu - dziennik swojej matki! Wraz z kolejnymi stronami pamiętnika dziewczyna przenosi się do 1936 r. i poznaje losy prababki - Marii Kielicz.Po studiach na prestiżowej niemieckiej uczelni Maria Kielicz z piecioletnią Kazią przyjeżdża do powojennej Warszawy, żeby rozpocząć nowe życie. Idąc na rozmowę kwalifikacyjną z córeczką, Maria nie spodziewa się, w jak zaskakujący sposób odmieni się ich los. Kobieta trafia do najprężniej działającej fabryki słodyczy w Europie i, ku zaskoczeniu męskich rywali, dostaje posadę asystentki Jana Wedla. Między Marią a jej pracodawcą szybko rodzi się wyjątkowa więź, dzięki której kobieta poznaje tajemnice skrywane w murach fabryki - w tym recepturę na słodycz, którą chcą zdobyć wszyscy! Poza sekretami czeka na nią tu także idealna partia tamtych czasów - inżynier Michał Jankowski. Młody, przystojny, a do tego prawdziwy dżentelmen. Wtedy do Warszawy przyjeżdża Johann Krauze, znajomy Marii z przeszłości, którą - jak jej się wydawało - zostawiła już za sobą...Nowy rozdział w życiu Marii przynosi ze sobą szereg ambicjonalnych i obyczajowych dylematów. Tych samych, które - ponadczasowe - w kolejnym stuleciu dopadają również jej prawnuczkę Zosię. W końcu historia lubi się powtarzać! Tak samo, jak nie zapomina... Kilkadziesiąt lat później zapiski z dziennika Marii Kielicz nie tylko odkrywają przed młodą dziewczyną rodzinne tajemnice i przeprowadzają ją przez zaskakujący moment w życiu, ale też ściągają na nią niebezpieczeństwo. Rozpoczyna się gra, w której nie wiadomo, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem.Zosia i Maria zabiorą widzów do swoich czasów. Lat diametralnie różnych, nie tylko wizualnie, ale przede wszystkim obyczajowo. "Receptura" łączy urok epoki z nowoczesnością współczesności.Na ekranie: Agnieszka Więdłocha (Maria Kielicz), Zofia Wichłacz (Zosia Żakowska), Jacek Koman (Jan Wedel), Jędrzej Hycnar (Tomek Łuczyński), Mateusz Janicki (Michał Jankowski), Joanna Brodzik (Aneta Żakowska), Cezary Żak (Tadeusz Żakowski), Piotr Janusz (Andrzej Czop), Fabian Prokein (Johann Krauze), Joanna Jarmołowicz (Mika), Przemysław Sadowski (Jacek Barcz), Alicja Dąbrowska (Lidia Mazur), Monika Kwiatkowska ("Ruda"), Edward Linde-Lubaszenko (Krzysztof Mazur), Adrianna Skoczylas (mała Kazia Jankowska, 5 l.) oraz z gościnnym udziałem Emilii Krakowskiej (Kazimiera Jankowska) i inniSerial reżyseruje Tomasz Szafrański, za zdjęcia odpowiada Rafał Paradowski. Autorami scenariusza są: Artur Kowalewski, Dorota Jankojć-Poddębniak oraz Bartosz Staszczyszczyn. Pionem kostiumowym kierują Katarzyna Baran i Agata Culak, a scenograficznym - Dorota Rakowiecka. Producentką "Receptury" z ramienia TVN jest Marta Pasławska, producentem wykonawczym ATM Grupa.