Seria "Polskie złote rączki" jesienią w Zoom TV

• Czy to możliwe, że Andrzej Duda naprawił pisuar w Rybniku?

• Co się stanie, gdy za drobne naprawy weźmie się wizażysta?

• Jak to jest pracować z najbliższą rodziną?

• Jesienią na antenie Zoom TV zadebiutuje zabawna seria dokumentalna "Polskie złote rączki", której bohaterami są spece od drobnych napraw, remontów, a nawet przeprowadzek.

"Polskie złote rączki" w Zoom TV / Fot. materiały prasowe

Naprawią kran, pomalują̨ ścianę̨, położą̨ płytki, a jak trzeba, to wyniosą̨ szafę̨ i skoszą̨ trawnik. Może nie są fachowcami, ale znają się na wszystkim i walczą o każde zlecenie. A jak pracują! Rzetelnie i z uśmiechem na ustach, bo mają dystans do siebie i poczucie humoru. No chyba, że się pokłócą... Wchodzą do polskich domów, by naprawiać usterki, a niekiedy przyglądać się relacjom mieszkańców. Takie właśnie są "Polskie złote rączki".Andrzej i Adrian to Ślązacy pełną gębą: "godojom" po śląsku i mają twarde charaktery. Andrzej to żartowniś, który ciągle wywołuje konsternację u klientów. A to za sprawą nazwiska - Duda. Andrzej Duda?!? Ale jak to? Drugiej takiej pary złotych rączek, jak Paweł i Dawid nie ma w całej Polsce. Paweł to fachowiec, Dawid woli robić makijaże. Paweł jest tu mistrzem, a Dawid uczniem. Niełatwym uczniem... Wystarczy drobiazg, by zrobił prawdziwą dramę. Amanda jest córką Tomka, mimo to są jak ogień i woda. Ona kocha, kiedy wszystko jest na czas, on lubi się grzebać i jest zapominalski. Zdarzają mu się nawet drzemki w pracy... O Bartku i Czarku można mówić godzinami. Są kumplami, a oprócz tego, że zajmują się drobnymi zleceniami, mają mnóstwo pasji. Rolki, deskorolka, longboard, kite, a nawet salsa i bachata. Dobrze zbudowani, wytatuowani, hollywoodzkie uśmiechy. Słowem: przystojniaki. Zauroczone klientki zdecydowanie to zauważają... Są jeszcze Patrycja i Paweł, Krzysztof i Marek oraz Artur z Piotrkiem. Wszyscy niepowtarzalni i jedyni w swoim rodzaju.- mówi Rafał Freyer, Dyrektor Programowy Zoom TV.. Seria liczy 12 odcinków.