Radio RMF24 zmienia ramówkę. Dłuższe pasmo na żywo

Łukasz Szewczyk

• Internetowe informacyjno-muzyczne Radio RMF24 zmienia ramówkę, wprowadza trzecie pasmo i wydłuża program na żywo od 7 do 21.

• Na antenie nadawany jest też nowy, wieczorny magazyn informacyjny podsumowujący dzień, a wkrótce pojawią się także audycje weekendowe.

Od 6 września internetowe informacyjno-muzyczne Radio RMF24 nadaje program na żywo już od 7 rano. Pierwsza godzina programu to głównie zapowiedzi wydarzeń rozpoczynającego się dnia i przeglądy prasy.Nowym pasmem jest wieczorny program - trwający od 17:00 aż do 21:00. Prowadzą go wymiennie prezenterzy RMF FM: Marcin Jędrych, Krzysztof Urbaniak, Daniel Dyk i Paweł Jawor. Po godzinie 19.00 w tym programie pojawia się więcej rozmów i więcej specjalnych gości, a wywiady dotyczą szczególnie tematów kulturalnych, sportowych, rozrywkowych czy muzycznych.Po godz. 21 nadawany jest ponad 20-minutowy magazyn "Podsumowanie dnia", znany do tej pory jako podcast dostępny na platformie RMFon.pl. Codziennie w programie znajduje się bilans wszystkich najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy mijającej doby: politycznych, ekonomicznych, kulturalnych.W nocy nadawane są cogodzinne "Fakty" oraz powtórki najważniejszych relacji i rozmów z całego dnia.Na antenę po wakacyjnej przerwie wracają "Poranna Rozmowa" (8:02) i "Popołudniowa Rozmowa" (18:02) oraz sobotni "Gość Krzysztofa Ziemca" (8:31) - wszystkie trzy wywiady emitowane są w Radiu RMF24 w pełnej wersji, czyli wraz z internetową dogrywką. "Poranną Rozmowę" prowadzi - już od 5 lat - Robert Mazurek. Gospodarzami "Popołudniowej Rozmowy" jest w tym sezonie pięciu publicystów: Bianka Mikołajewska, wicenaczelna OKO.press, reporter RMF FM Paweł Balinowski, felietonista "Tygodnika Solidarność" Tomasz Terlikowski, dziennikarz sportowy Canal+ i TVN Piotr Salak i Marek Tejchman, wicenaczelny "Dziennika Gazety Prawnej".Wkrótce w Radiu RM24 pojawią się nowe pozycje weekendowe: podsumowania tygodnia i magazyny tematyczne.Z kolei na platformie RMFon.pl uruchomiony został codzienny podcast "Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24", w którym prowadzący wraz z ekspertami i reporterami RMF FM tłumaczą zawiłości polityki i ekonomii, rzeczowo komentują tematy dnia, pomagają zrozumieć, co dzieje się w Polsce i na świecie.Internetowe informacyjno-muzyczne Radio RMF24 wystartowało w marcu 2021 roku i jest tworzone przez dziennikarzy i reporterów "Faktów RMF FM" oraz prezenterów rozgłośni. Na antenie przez cały dzień pojawiają się relacje reporterów, rozmowy z gośćmi, analizy ekspertów, reportaże, komentarze, sondy uliczne i przeglądy prasy. Stacji można słuchać na portalu rmfon.pl i za pomocą aplikacji mobilnej RMF ON.