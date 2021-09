Rusza jesienna ramówka Telewizji WP

Łukasz Szewczyk

• Jesienią ramówkę Telewizji WP wypełnią nowe polskie produkcje własne oraz dobrze znane formaty.

• Programy zainspirują do przearanżowania domowego wnętrza, zachęcą do przetestowania nowych przepisów, a sprawdzone kabarety rozbawią widzów do łez.

dotrze w tym sezonie do całej Polski - Karolina wraz z Noskiem pojadą do Krakowa, Zbroszek, Katowic, Warszawy, Szklarskiej Poręby, Kozienic czy Dziekanowa Polskiego. Pomieszczenia, które będą wspólnie remontować i aranżować, będą wyjątkowe: pokój dla instagramerki; salon z toskańskim niebem dla małżeństwa; home - office dla młodej pary; pokój dla pierwszoklasisty czy domowa biblioteczka dla przyjaciółki. W drugim sezonie programu za aranżację pomieszczeń odpowiada Karolina Jakubowska, a całym remontem zajmie się szef ekipy remontowej, Marcin "Nosek" Kumański. Premiera w niedziele o godz. 13.00.Z koleito seria dokumentalna osadzona w polskich realiach o dramatycznych losach nieletnich przestępców, którzy trafili do Zakładu Poprawczego za handel narkotykami, pobicia, kradzieże, zabójstwa. Opowiadają o życiu za murami poprawczaka i drodze, która ich do niego zaprowadziła. Drodze często tak mrocznej, że aż trudno uwierzyć, że musiały nią iść dzieci. Wielokrotnie krzywdzone. Najpierw, najczęściej, przez własnych rodziców. Emisja w poniedziałki o godz. 19.50.Seriaujawnia porażki i sytuacje, o których inżynierowie woleliby nie mówić. Mając dostęp do zespołów projektowych, naocznych świadków i panelu ekspertów, analizujemy błędy budowlane, badamy, dlaczego nie zostały odkryte, i ujawniamy, jak inżynierowie próbują je naprawić. Na antenie w każdy czwartek o godz. 20:50.Programzainspiruje widzów do grillowania z pomysłem nie tylko w sezonie letnim, opowie o technikach, patentach i trikach na oryginalne dania do przygotowania także jesienią na przydomowych grilach. W każdym odcinku prowadzący przedstawi ciekawe przepisy i udowodni, że grillować można dosłownie wszystko. Premiera sezonu 25 września o godz. 11:50.Ciekawe projekty i wykonania oraz niebanalne pomysły na to, jak urządzić wnętrze. W programiemożemy dowiedzieć się jak mieszkają inni. Przekonamy się, czy można wybudować dom za 6 tysięcy złotych. Twórcy serii pokażą także, jak powstaje oraz ile kosztuje i trwa budowa domu szkieletowego czy domku na drzewie. Program z pewnością stanie się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla tych, którzy szukają oryginalnych rozwiązań. To wszystko już we wrześniu na antenie Telewizji WP, w soboty o 13:00.Nadchodzi też druga edycja programu. Tym razem prowadzący - makijażysta Jarosław Juźwin, wraz z ekspertami - stylistką Sylwią Antoszkiewicz i fryzjerem Wojtkiem Zielińskim - pokażą makijaże, odważne stylizacje i ...ostre cięcia! Aby spełnić marzenia uczestników, oprócz zmiany ich stylu, będziemy latać, fotografować, wspinać się na dachy, skakać, gotować i spędzać czas na romantycznej kolacji - czego się nie robi na jednego chociaż uśmiechu. Od października w każdą niedzielę o godz. 14:00.wracają z nowymi odcinkami do Telewizji WP. W nowym, 11. sezonie, codzienną, kilkugodzinną rozrywkę na najwyższym poziomie zagwarantują wspaniali artyści: FORMACJA ZWIERZĘTA, PARANIENORMALNI oraz kabaret HRABI - CYRKUŚNIKI. Od 24 września, piątek, godz. 22:00