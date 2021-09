Canal+ kręci serię "Planeta Singli. Osiem historii". Co w pierwszych odcinkach? (foto)

Łukasz Szewczyk

• Trwają zdjęcia do produkcji Canal+ "Planeta Singli. Osiem historii".

• Oprócz Izabeli Kuny i Bartłomieja Topy w premierowej serii pojawią się m.in. Piotr Witkowski, Maria Maj, Witold Dębicki, Maciej Damięcki, Masza Wągrocka, Konrad Elekryk, czy Antoni Królikowski.

"Planeta Singli. Osiem historii" w Canal+ / fot. Paweł Drabik

"Planeta Singli. Osiem historii" w Canal+ / fot. Paweł Drabik

"Planeta Singli. Osiem historii" w Canal+ / fot. Paweł Drabik

"Planeta Singli. Osiem historii" w Canal+ / fot. Paweł Drabik

Nowa serialowa "Planeta Singli" to cykl ośmiu historii miłosnych, które z humorem opowiadają o wszystkich stronach internetowego randkowania. Każdy z odcinków portretujących współczesny świat miłosnych wzlotów i upadków, pokazany będzie oczami innego reżysera. Historie stanowią zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie i motywacja do rozpoczęcia poszukiwań miłości online. Ten ośmioodcinkowy cykl filmowy powstaje we współpracy anal+, Gigant Films i Grupy M7. Premiera międzynarodowej produkcji zaplanowana jest na koniec 2021 roku, a już dziś opublikowane zosyały pierwsze zdjęcia z trzech odcinków.- mówi producent serii Radosław Drabik (Gigant Films)Serię rozpoczniereżyseria Aleksandra Terpińska, scenariusz Aleksandra Parnowska-Ramsey) Kobieta (Izabela Kuna) na skraju rozwodu wybiera się na zjazd absolwentów liceum, w którym poznała swojego męża (Bartłomiej Topa). Aby mu dopiec, postanawia udawać, że ma nowego kochanka (Piotr Witkowski). W odcinku reżyserowanym przez Aleksandrę Terpińską zagrają również Anna Krotoska, Rafał Królikowski, Andrzej Konopka i Arkadiusz Brykalski.Kolejny odcinek zatytułowano(reżyseria Mateusz Głowacki, scenariusz Abelard Giza i Szymon Jachimek). Kolejna historia to opowieść o fascynującej relacji tytułowego Władka i Halinki. Poczciwy emeryt (Witold Dębicki) poznaje starszą panią (Maria Maj), która udowodni mu, że w każdym wieku jest jeszcze szansa na szaloną i zmysłową miłość, burzę emocji oraz powrót do pełni życia. Obok Maj i Dębickiego na ekranie też widzowie zobaczą Macieja Damięckiego, Klarę Bielawkę, czy Nicolasa Przygodę.Trzecia propozycja to(reżyseria i scenariusz Michał Chaciński)Pierwsza randka, w czasie magicznych, pełnych nastroju dni tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia, kończy się nieoczekiwanym (i pozbawionym jakiegokolwiek uroku) konfliktem z prawem, w trakcie którego bohaterka będzie zmuszona zweryfikować swoje dotychczasowe relacje z mężczyznami. W filmie zagra wschodząca gwiazda kina Masza Wągrocka, a partnerować jej będą Antoni Królikowski i Konrad Eleryk.Dla fanów kultowej produkcji z Agnieszką Więdłochą i Maciejem Stuhrem serwis Canal+ Online przygotował coś specjalnego.Od września na canalplus.com można obejrzeć trzy części filmów opowiadających o burzliwych losach głównych bohaterów ekranowego oryginału.