"Klan", "Leśniczówka", "Barwy szczęścia", "M jak miłość" wracają do TVP. Co w nowych sezoznach?

Łukasz Szewczyk

• Serialowa jesień w TVP

• Telewizja Polska rozpoczyna emisję nowych sezonów swoich codziennych seriali

Na antenę telewizyjnej Jedynki powraca(od poniedziałku do piątku o godz. 17.55, od 6 września). Z okazji 25. jubileuszu serialu, twórcy przygotowali dla widzów kilka niespodzianek. Już wkrótce, od 3835 odcinka zmieni się czołówka "Klanu", a utwór Jacka Cygana (słowa) i Krzesimira Dębskiego (muzyka) "Życie jest nowelą" zyska nową aranżację. W zmienionej czołówce pojawi się ośmioro głównych bohaterów serialu: Paweł (Tomasz Stockinger), Elżbieta (Barbara Bursztynowicz), Jerzy (Andrzej Grabarczyk), Grażyna (Małgorzata Ostrowska-Królikowska), Monika (Izabela Trojanowska), Ola (Kaja Paschalska), Agnieszka (Paulina Holtz) i Bożenka (Agnieszka Kaczorowska-Pela).W nowych odcinkach małżeństwo Elżbiety (Barbara Bursztynowicz) i Jerzego (Andrzej Grabarczyk) zostanie wystawione na ciężką próbę. Chojnicka przekona się bowiem, że zdecydowanie więcej łączy ją z panem Mirosławem (Piotr Pręgowski) niż z własnym mężem. Agnieszka (Paulina Holtz) będzie musiała zdecydować o przyszłości jej małżeństwa z Januszem (Michał Lesień-Głowacki). Monika (Izabela Trojanowska) i Feliks (Jan Piechociński) poznają wybrankę serca Daniela (Marek Kossakowski). Monika nie będzie zachwycona widokiem szalenie atrakcyjnej Kai (Agata Załęcka). Zmiany szykują się także w życiu Anny (Joanna Żółkowska). Los sprawi, że wdowa po śp. Tadeuszu (śp. Andrzej Strzelecki), przyjmie pod swój dach doktora Gustawa (Tadeusz Chudecki).Do Jedynki wraca także(od poniedziałku do czwartku, o godz. 20,30, od 6 września). Kasia Ruszczyc (Jolanta Fraszyńska) postanowi rozprawić się z przeszłością. Podejmie próbę rozwiązania zagadki śmierci swojego ojca, leśniczego Antoniego Ruszczyca. W tym samym czasie w Warszawie Pola (Agata Turkot) będzie próbowała ułożyć sobie życie z Danielem Karczem (w tej roli Sebastian Jasnoch). Nowy rozdział w życiu otworzy również Krzysztof Majewski (Marek Bukowski) i jego piękna, młoda partnerka Ewa (Maria Pawłowska). Para nie tylko się zaręczy, będzie także oczekiwać dziecka. Nowe wyzwania staną także przed Magdą (Beata Fido) i Jackiem (Arkadiusz Gołębiowski). Wspólnie będą próbowali poradzić sobie z wychowaniem adoptowanej córki. Przeżyją też dramatyczne chwile. Niebezpieczny związek Janusza Karcza (Przemysław Bluszcz) i Lidii (Weronika Książkiewicz) wkroczy w nową fazę i jedno jest pewne, żadne z nich nie będzie przebierać w środkach. W serialu pojawią się także nowe postaci, między innymi siostrzenica Anieli Rej, czyli uciekająca panna młoda, Małgosia (Hanna Zbyryt). Dziewczyna z impetem wkroczy w życie bohaterów serialu i narobi sporo zamieszania.Na widzów telewizyjnej Dwójki czekają natomiast nowe odcinki serialu(od poniedziałku do czwartku, o godz. 20.10, od 6 września). Łukasz (Michał Rolnicki) po wakacjach postanowi przenieść się z Kasią (Katarzyna Glinka) i synem (Bartosz Gruchot) do Włoch. Stańscy (Marieta Żukowska i Lesław Żurek) nadal będą starać się o adopcję Tadzia (Józef Trojanowski). Do oszustwa posunie się Sławka (Ewelina Serafin), która w tajemnicy przed mężem oraz dziećmi postanowi nadal umawiać się z Justinem (Jasper Sołtysiewicz). Iwona (Izabela Zwierzyńska) dowie się, że ma nowego adoratora. Bolesną nauczkę dostanie Radek (Filip Kosior) po tym, jak oszukał Lidkę (Emilia Warabida) oraz oddał Sandrze (Joanna Opozda) większość udziałów w Feel Good. Tymczasem Celina (Orina Krajewska) zapłaci za błędy sprzed lat. Z kolei Madzia (Natalia Sierzputowska) będzie zazdrosna, gdy Kacper (Jakub Szlachetka) umówi się z Hanią (Weronika Hoepfner), której pomagał w nauce przez Internet.Z kolei w(poniedziałki i wtorki o godz. 20.55, od 6 września) psycholog Dagmara (w tej roli zadebiutuje Marianna Janczarska, prywatnie córka Ewy Błaszczyk) pojawi się w domu Kamila (Marcin Bosak), gdy ten postanowi walczyć z Weroniką (Ewelina Kudeń-Nowosielska) o prawo do opieki nad córką. Dagmara będzie musiała ocenić, czy Gryc nadaje się na ojca. Janusz (Wojciech Kalarus) okaże się pierwszą, wielką miłością Aleksandry (Małgorzata Pieczyńska), a Luiza (Dominika Kryszczyńska) zostanie nową ukochaną Leszka Krajewskiego (Sławek Uniatowski). Tajemniczy biznesman z Hiszpanii (Conrado Moreno) odkupi od Michała (Paweł Deląg) należące do niego wydawnictwo. W życiu Pawła (Rafał Mroczek) niespodziewanie pojawi się Majka Chojnacka, ukochana sprzed lat, która niegdyś złamała mu serce (w tej roli Laura Samojłowicz powracająca do serialu po kilku latach nieobecności). Majka zrobi wszystko, by zniszczyć związek Zduńskiego z Franką (Dominika Kachlik). Na początek przekona góralkę, by zatrudniła ją w bistro. Iza (Adriana Kalska), po kolejnych kłótniach z mężem, wyprowadzi się z dziećmi z Warszawy i zażąda rozwodu. Basia (Gabriela Raczyńska) zakocha się w Jaśku (Stanisław Dusza) tym razem szczęśliwie i z wzajemnością. Ania (Gabriela Świerczyńska) wciąż będzie wzdychać do nauczyciela Adama Wareckiego (Wojciech Świeściach). Tymczasem Wojtek (Feliks Matecki) podbije serca aż dwóch koleżanek i będzie się z nimi spotykał na zmianę.Serialowa jesień w TVP to także nowy serial codzienny "Remiza"