Nowy serial "Remiza". Premiera w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Jedynka rozpoczyna emisję opartego na faktach serialu [b]"Remiza".

• Nowa produkcja opowiada o pracy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nowy serial TVP "Remiza"

O strażakach OSP mówi się, że to bohaterowie, którzy bez wahania ruszają z pomocą do pożarów, powodzi, czy wypadków drogowych. Z równym zaangażowaniem zdejmują koty z drzew i urządzają pokazy gaśnicze na szkolnym boisku. Nie są zawodowymi strażakami, niektórzy z nich pracują w sklepie, inni są nauczycielami lub mechanikami samochodowymi. Każdy odcinek serialu opowiada historię opartą na faktach. Nie zabraknie napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Oś serialu stanowią perypetie komendanta Roberta Orzechowskiego z niewielkiej wsi Brzeziny, młodego wdowca i ojca. Jego spokojne życie, skupione na pracy, trosce o najbliższych i związku ze strażaczką Magdą Wieczorek, burzy nagłe pojawienie się licealnej miłości, Ewy. Dawne uczucie odżywa, ale czy można wrócić do tego, co było, nie krzywdząc innych?Obsada: Mariusz Czajka, Małgorzata Then-Stępień, Jan Mizerski, Mateusz Dymidziuk, Ziemowit Wasielewski, Sylwia Drzycimska, Paulina Masiak, Piotr Wątroba, Dominika Buczek i Piotr Świętochowski.