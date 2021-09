Telewizyjna premiera serialu Playera "Chyłka - Inwigilacja" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Młody chłopak zostaje zatrzymany pod zarzutem próby zamachu terrorystycznego.

• Do kancelarii Żelazny & McVay zgłasza się para, która twierdzi, że to ich zaginiony przed laty syn i chce, by jego obroną zajęła się Chyłka.

• Czy prawniczka podoła wyzwaniu?

Joanna Chyłka podejmuje decyzję, by wyjechać za granicę. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Magdzie i Darii, gotowa jest zniknąć. Langer junior ma jednak wobec niej inne plany. Zmusza prawniczkę do powrotu i zleca jej obronę Filipa Obertała. Chyłka, która nigdy nie zapomniała krzywdy wyrządzonej przez ojca, będzie musiała udowodnić, że nie popełnił morderstwa, o które jest oskarżany. Czy sprawa znajdzie swój finał w sądzie?W tym samym czasie do kancelarii Żelazny & McVay zgłasza się małżeństwo, które twierdzi, że zatrzymany Fahad Al-Jassam to ich zaginiony syn. Chłopak oskarżony jest o próbę zamachu terrorystycznego. Para domaga się, by jego obroną zajęła się Joanna Chyłka. Prawniczka przyjmuje sprawę, mimo że współpraca z klientem nie zapowiada się na najłatwiejszą. Jednocześnie otrzymuje informację, która wywraca jej życie do góry nogami. To największe z dotychczasowych wyzwań, z jakimi Chyłka musiała się zmierzyć.Na ekranie: Magdalena Cielecka (Joanna Chyłka), Filip Pławiak (Kordian "Zordon" Oryński), Jakub Gierszał (Piotr Langer junior), Piotr Żurawski ("Kormak"), Ireneusz Czop (Szczerbiński), Szymon Bobrowski (Artur Żelazny), Nikodem Rozbicki (Fahad), Szymon Piotr Warszawski (Olgierd Paderborn), Olga Bołądź (Magda), Cezary Pazura (Feliks), Jacek Poniedziałek (Messer), Jerzy Schejbal (Obertał) i inniKompletny sezon "Chyłka-Inwigilacja" już jest dostępny w Playerze. Kolejna odsłona przygód nieposkromionej mecenas Chyłki jeszcze tej jesieni w serwisie . Na platformie Player.pl można również przypomnieć sobie wcześniejsze sprawy Joanny i Kordiana.