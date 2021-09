Kanały Disneya w WP Pilot

Łukasz Szewczyk

• Platforma WP Pilot rozszerza swoją ofertę.

• Od września do serwisu dołączyły nowe kanały adresowane do dzieci i całych rodzin - Disney Junior, Disney Channel oraz Disney XD.

- zapowiada Marcin Malicki, szef WP Pilota.Disney Channel jest kanałem familijnym, adresowanym do dzieci i ich rodzin, gdzie można oglądać popularne seriale, jak: "Miraculous: Biedrona i Czarny Kot", "Znajdź mnie w Paryżu", "Raven na chacie" i inne. W Disney Channel nie brakuje również filmów. Propozycje programowe kanału Disney Channel koncentrują się wokół wartości, które pomagają dzieciom zmierzyć sięz wyzwaniami okresu dorastania i zachęcają do uwierzenia w siebie, podążania za swoimi marzeniami i spędzania czasu z rodziną.Disney Junior to mieszanka niebywałych opowieści! Tu fascynujący świat magii łączy się z edukacjąi rozwojem. Disney Junior zachęca dzieci do śmiechu, śpiewu, tańca, a przede wszystkim do zabawy. Pojawiają się tu znane i lubiane przez dzieci seriale, takie jak: "Klub przyjaciół Myszki Miki", "Spideyi Super-kumple" czy "Pidżamersi".Disney XD jest kanałem skierowanym głównie do chłopców w wieku od 7-14 lat, poszukujących nowych doświadczeń, dążących do samorealizacji, lubiących wyzwania, zainteresowanych sportem, przygodami, humorem. Disney XD prezentuje fascynującą mieszankę seriali animowanych. Wśród propozycji programowych kanału znajdują się również filmy oraz krótsze formy telewizyjne przedstawiające programy z udziałem widzów kanału.Kanały te są dostępne w pakietach Podstawowym, Rozszerzonym i Rozszerzonym Maxi.WP Pilot to najpopularniejsza w Polsce platforma do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 100 kanałów telewizyjnych. W ofercie WP Pilot dostępne są stacje ogólnotematyczne, informacyjne, filmowe, sportowe oraz te, dedykowane najmłodszym. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows orazz wykorzystaniem Chromecast i Airplay. WP Pilot posiada również aplikacje dedykowane na telewizory LG Smart TV i Samsung Smart TV oraz na platformę Android TV.