Mariusz Smolarek redaktorem naczelnym Radia Zet

Łukasz Szewczyk

• Nowym redaktorem naczelnym Radia ZET został Mariusz Smolarek, dotychczasowy redaktor naczelny i dyrektor programowy Antyradia i Chillizet.

• Stanowisko p.o. redaktora naczelnego i dyrektora programowego Antyradia objął Marcin Bąkiewicz, a Dariusz Staniak redaktora naczelnego i dyrektora programowego Chillizet.

Michał Celeda złożył rezygnację ze stanowiska redaktora naczelnego Radia ZET, motywując decyzję względami osobistymi. Nie rozstaje się z firmą. Będzie przebywać na kilkumiesięcznym urlopie, z którego wróci w nowej roli. Jego obowiązki przejął Mariusz Smolarek, dotychczasowy redaktor naczelny i dyrektor programowy Antyradia i Chillizet, który jednocześnie przestał pełnić funkcje redaktora naczelnego i dyrektora programowego Antyradia i Chillizet.- mówi Ewa Rosiewicz, prezes Grupy Eurozet.Konsekwencją zmian na stanowisku redaktora naczelnego Radia ZET jest powołanie Marcina Bąkiewicza na p.o. redaktora naczelnego i dyrektora programowego Antyradia. Nową funkcję będzie łączyć z dotychczasową - dyrektora muzycznego stacji, którym jest od 2016 roku. W Chillizet funkcję redaktora naczelnego i dyrektora programowego objął Dariusz Staniak, pozostając jednocześnie dyrektorem muzycznym. Staniak był już redaktorem naczelnym Chillizet w latach 2015-2017. W maju 2020 wrócił do stacji jako dyrektor muzyczny.Mariusz Smolarek jest związany z radiem od 1995 roku. Pracował w Radiu Live w Częstochowie, RMF FM i Radiu Złote Przeboje. W 2005 roku dołączył do katowickiej redakcji Antyradia. W 2008 roku został szefem katowickiego oddziału stacji, a w 2013 roku przeniósł się do Warszawy, obejmując stanowisko szefa anteny Antyradia. W 2015 roku został redaktorem naczelnym i dyrektorem programowym stacji, która dziś notuje swoje rekordowe wyniki słuchalności. Od początku 2020 roku był też redaktorem naczelnym i dyrektorem programowym Chillizet.