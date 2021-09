"Ślub od pierwszego wejrzenia" wraca do TVN

Łukasz Szewczyk

• TVN rozpoczyna emisję 6 edycji budzącego nadal spore emocje eksperymentu społecznego, jakim niewątpliwie jest "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Bohaterowie programu to osoby, które do tej pory nie znalazły drugiej połówki, ale marzą o wielkiej miłości. Samotność, nieudane związki i burzliwe rozstania. Co zrobić, gdy intuicja zawodzi w wyborze tej jedynej osoby? Czy warto zaufać nauce i oddać swój los w ręce fachowców? Uczestnicy programu zdecydowali się na ten krok.Psychologowie Magdalena Chorzewska i Piotr Mosak, a także profesor Bogusław Pawłowski, dobrali trzy pary, które zobaczą się po raz pierwszy dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie wezmą ślub. Następnie para młoda i ich bliscy wezmą udział w hucznym weselu, podczas którego będą mieli okazję się poznać. Świeżo upieczeni małżonkowie, tak jak uczestnicy w latach ubiegłych, będą mieli 30 dni, żeby zdecydować, czy chcą pozostać w małżeństwie, czy uważają, że eksperyment się nie powiódł i wnoszą o rozwód.Przed kandydatami bardzo trudne wyzwanie - nie znają się, a formalnie już będą rodziną. Jak sobie z tym poradzą? Dadzą sobie szansę na miłość? Podejmą wyzwanie, a może wygra strach i niepewność? Czy pokonają swoje lęki i wszyscy staną przed urzędnikiem stanu cywilnego?